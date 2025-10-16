Pelotas é pré-selecionada para receber R$ 94 milhões para viaduto da Fernando Osório e caminho do ônibus

Caminho do ônibus prevê R$ 54,8 milhões para obras em 32 ruas de Pelotas. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

O Ministério das Cidades divulgou nesta semana que Pelotas teve dois projetos contemplados no Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana e poderá receber R$ 94 milhões. Foram pré-selecionados o projeto do viaduto do cruzamento das avenidas Fernando Osório, 25 de Julho e Salgado Filho, na Zona Norte, e o caminho do ônibus.

Os valores poderão ser acessados pela prefeitura via financiamento, utilizando recursos do FGTS, com um prazo de pagamento de até 20 anos. A taxa de juros é de 6% ao ano e pode ser acrescida de uma taxa diferencial de até 2%, além de uma taxa de risco de crédito de até 1%.

Na semana passada, o Ministério das Cidades já havia divulgado a pré-seleção de um projeto de requalificação e ampliação da capacidade de tráfego das avenidas Theodoro Müller, no bairro Fragata, e Manoel Antônio Peres, no bairro Areal. O projeto é orçado em R$ 54 milhões.

Projeto do viaduto

Orçado em R$ 35,3 milhões, o projeto busca resolver um gargalo histórico no trânsito do bairro Três Vendas. A proposta inclui pavimentação, sinalização, ciclovia, iluminação e paisagismo. Segundo a prefeitura, o projeto prevê reduzir congestionamentos nos horários de pico em até 40%. A estrutura terá 174 metros de comprimento, 14 metros de largura e quatro faixas.

Caminho do ônibus

Orçado em R$ 54,8 milhões, a previsão é de oito intervenções em 32 ruas e avenidas nos bairros Fragata, Sítio Floresta, Santa Terezinha, Pestano, Areal Fundos, Barro Duro, Valverde e Navegantes. A proposta prevê qualificação da malha viária para o transporte coletivo, drenagem, pavimentação, sinalização e paradas de ônibus.

Próximas etapas