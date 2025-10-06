Pelotas é pré-selecionada para receber R$ 54 milhões em obras de mobilidade urbana

Avenida Theodoro Müller, no Fragata, deve receber obras de alargamento. Volmer Perez / Divulgação / PMP

O município de Pelotas foi pré-selecionado para receber um investimento de R$ 54 milhões por meio do programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O recurso será destinado à requalificação e ampliação da capacidade de tráfego das avenidas Theodoro Müller, no bairro Fragata, e Manoel Antônio Peres, no bairro Areal.

Os valores poderão ser acessados pela prefeitura via financiamento, utilizando recursos do FGTS, com um prazo de pagamento de até 20 anos. A taxa de juros é de 6% ao ano e pode se acrescida de uma taxa diferencial de até 2% e uma taxa de risco de crédito de até 1%.

Na Avenida Theodoro Müller, está prevista uma intervenção no trecho entre as avenidas João Goulart e Pinheiro Machado. As obras incluem alargamento da pista, implantação de faixas exclusivas para transporte público, ciclovia, sinalização completa, semáforos, iluminação, videomonitoramento, drenagem com conceito de infraestrutura verde, além da revitalização dos canteiros com gramados, árvores, bancos, academia ao ar livre e playground.

Já na Avenida Manoel Antônio Peres, a intervenção abrangerá o trecho entre as avenidas Domingos de Almeida e Ildefonso Simões Lopes. O projeto contempla duplicação da via, alargamento da pista, faixas exclusivas para transporte público, ciclofaixa, rede de esgoto, drenagem pluvial, reforço e pavimentação do asfalto, além de sinalização e revitalização dos canteiros.

A próxima etapa do processo envolve a apresentação do projeto básico para análise de risco e engenharia, seguida pela validação dos agentes financeiros. Após essa fase, a portaria oficial será publicada no Diário Oficial da União.



