Pelotas compra drone de R$ 40 mil para fiscalizar crimes ambientais

Neste ano, cerca de 90% das denúncias envolvem maus-tratos a animais, desmatamento e podas irregulares. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) adquiriu um drone para reforçar as fiscalizações e apurar denúncias de crimes ambientais em Pelotas. O equipamento custou aproximadamente R$ 40 mil.

Segundo o secretário da pasta, Márcio Souza, a aquisição busca suprir a limitação de pessoal, já que apenas seis agentes atuam na fiscalização em uma cidade com mais de 300 mil habitantes.

— Hoje nós temos uma limitação no setor de fiscalização. Além das denúncias ambientais, recebemos muitos casos de maus-tratos a animais. Por conta disso, fomos buscar alternativas que nos permitissem dar respostas mais rápidas — afirma.

Neste ano, conforme Souza, 68% das denúncias envolvem maus-tratos a animais e 22% são de desmatamento e podas irregulares. Ele ressalta ainda o aumento expressivo em comparação a 2024.

— Em relação aos maus-tratos a animais, o número de denúncias dobrou. Já no que diz respeito à supressão vegetal e intervenções indevidas, acredito que tenha triplicado — segundo o secretário, os dados devem ser consolidados até o dia 10 de outubro.

Os pontos com maior número de ocorrências de desmatamento, de acordo com dados da SQA, estão em áreas que concentram empreendimentos imobiliários.

Como será utilizado o drone

O equipamento permitirá monitorar toda a cidade em ciclos de 45 a 50 dias, com exceção da região próxima ao aeroporto, onde a operação é restrita por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

— Isso nos possibilita verificar instantaneamente eventuais transgressões da legislação ambiental — explica Souza.

Além do alcance, o drone percorre até 10 quilômetros em cerca de um minuto e meio a dois minutos, auxiliando em varreduras rápidas e precisas.



