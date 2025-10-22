Passagens de ônibus entre Pelotas e Rio Grande terão reajuste de 8,3%

Data para reajuste entrar em vigor ainda não foi anunciada. Igor Islabão / Grupo RBS

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, na última terça-feira (21), o reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais que ligam Pelotas a Rio Grande e Pelotas a Capão do Leão. A data em que os novos valores entram em vigor ainda não foram anunciadas.

Para a linha operada pela Expresso Embaixador, que faz o trajeto Pelotas/Rio Grande e Pelotas/Balneário Cassino, o aumento autorizado é de 8,3%. Já nas linhas da Santa Silvana, que conectam Pelotas a Capão do Leão, o reajuste pode ser de 6,6%.

A agência justificou o reajuste pela defasagem provocada pela reoneração da folha de pagamento das empresas e o reajuste anual aprovado em junho.

Atualmente, a passagem da linha Pelotas–Rio Grande custa R$ 23,35, com o reajuste, deve chegar a cerca de R$ 25,28. As tarifas da Santa Silvana variam entre R$ 5,65 (linha Jardim América) e R$ 8,10 (linha Palma/Capão do Leão) e devem subir para cerca de R$ 5,93 e R$ 8,64, respectivamente.