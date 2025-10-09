Geral

Edifício tombado
Notícia

Parada há 10 anos, obra em universidade federal no RS já custou R$ 8,9 milhões

Centro de Interpretação do Pampa, em Jaguarão, no sul gaúcho, foi planejado para receber exposições, pesquisas científicas e atividades culturais em prédio de uma enfermaria militar do século 19

Vinicius Coimbra

Renan Santos

