Parada há 10 anos, obra em universidade federal no RS já custou R$ 8,9 milhões

Uma obra para a criação do Centro de Interpretação do Pampa (CIP), em Jaguarão, no sul do Estado, já consumiu R$ 8,9 milhões de verbas federais e está com os trabalhos paralisados há uma década. A quantia representa quase o dobro do orçamento original.

O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e previa a reforma das ruínas de uma enfermaria militar do século 19.

O montante de R$ 8,9 milhões é o resultado da soma dos recursos investidos na execução da obra. Esse valor, no entanto, é histórico e não considera a inflação acumulada até 2025 — se feito o cálculo, o investimento necessário hoje para fazer a mesma obra estaria acima dos R$ 15 milhões.

Lançada em 2011, a iniciativa tinha como objetivo transformar o local em um espaço para exposições, pesquisas científicas e atividades culturais dedicadas ao pampa gaúcho.

Conforme a universidade, responsável pelo local, a obra foi incluída no Novo PAC, programa de aceleração de crescimento do governo federal, com previsão de receber recursos em 2026.

O que é o local

O terreno onde está a obra é uma edificação militar construída entre 1880 e 1883, em estilo neoclássico. A estrutura foi feita para atender integrantes do Exército destacados para atuar na fronteira com o Uruguai.

Depois, foi usada como prisão, alojamento e escola. A estrutura fica no chamado Cerro da Pólvora, em um terreno de 6,9 mil metros quadrados.

O prédio ficou abandonado da década de 1970 até o início das obras de reforma, em 2011. O edifício foi tombado como patrimônio histórico estadual e nacional. Atualmente, está fechado ao público e é vigiado por uma empresa de segurança.

— Abandonado é apelido. Eu era criança e a enfermaria já estava abandonada e disseram que iam reformar, fazer um museu, mas está nesse estado. Só deram uma "tapeada" por cima — disse a estudante Mariane Machado, 17 anos.

Já o motorista de aplicativo Almir Maurício Teixeira, morador da região há mais de cinco décadas, chamou a situação de "deplorável".

— A gente fica triste, porque é um patrimônio nosso, é do Estado e da comunidade do Cerro da Pólvora. A população paga por isso — afirmou.

A obra

Segundo a Unipampa, o contrato inicial, de 2011, previa investimento de R$ 5,8 milhões, divididos entre a universidade e o Iphan. A iniciativa previa restaurar a estrutura e erguer novos espaços.

Anfiteatro, auditório subterrâneo, biblioteca, sala de exposições, museu e pátio com esculturas estavam entre os atrativos planejados. As obras começaram em dezembro de 2011 e foram paradas em 2015.

Por meio de nota, a Unipampa disse que a paralisação ocorreu devido a problemas no projeto, feito pela empresa Brasil Arquitetura, "que deram causa a constantes e sucessivos aditamentos contratuais".

Esse fato gerou o aumento da necessidade de recursos, o que impediu a continuidade do projeto, afirma a instituição de ensino.

"O alto percentual de aditivos deste contrato foi devido majoritariamente a quantitativos faltantes na planilha orçamentária e de serviços não previstos no projeto inicial feito pela empresa contratada".

Por isso, o valor utilizado chegou a R$ 8,9 milhões. Um cálculo conservador da universidade indica que serão necessários mais R$ 20 milhões para finalizar a obra.

"Porém é uma estimativa difícil de fazer, pois, por se tratar de uma obra de restauro, o valor pode ser ainda maior", informa a Unipampa.

Segundo a instituição, ainda faltam serviços de instalações elétricas, de rede lógica, hidrossanitárias, climatização, pisos e revestimentos, esquadrias, alvenarias, restauro e acabamentos em geral. Além disso, está em andamento uma análise de questões técnicas da obra pelo Iphan para a retomada em 2026 por meio do Novo PAC.

"Para a continuidade da obra são necessários recursos financeiros os quais a Unipampa não dispõe desde a paralisação da obra, tendo em vista a insuficiência orçamentária que as universidades federais têm enfrentado nos últimos anos. O orçamento insuficiente, adicionado a cortes e bloqueios orçamentários, acarretam dificuldades na sua conclusão por parte da universidade”, acrescenta a nota.

Em 2013, Zero Hora visitou o empreendimento, que estava com 40% das obras prontas, com expectativa de finalização em 2015.

O que diz a Brasil Arquitetura

Citada pela Unipampa como autora de um projeto com problemas, a empresa Brasil Arquitetura enviou, na terça-feira (7), a seguinte resposta à reportagem:

Em resposta, a Brasil Arquitetura esclarece que não houve qualquer “problema de execução das obras decorrentes do projeto”. A obra foi impactada por fatores imprevisíveis, tais como a ocorrência de “rocha sã” (rocha duríssima) em parte do subsolo do terreno, abalo de parte das ruínas do conjunto por vendaval e por decisões subsequentes da própria Unipampa, gerenciadora e responsável pela administração e execução dos trabalhos.

Toda a contratação e prestação dos serviços de projeto realizados pela Brasil Arquitetura foram analisados em detalhes pelo Tribunal de Contas da União, como é o correto em contratos públicos, que comprovou não ter havido qualquer falha ou irregularidade por parte da empresa. Lamentamos que a Unipampa insista em uma versão que contraria a realidade já reconhecida pela autoridade competente.

Como arquitetos e defensores da relevância do Centro de Interpretação do Pampa (CIP) para a preservação da cultura e da memória da região, lamentamos a paralisação de suas obras, realizada com recursos públicos.

O que diz o Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informa que as obras de restauro e ampliação das estruturas da antiga Enfermaria Militar, em Jaguarão (RS), estão incluídas no Novo PAC, programa do Governo Federal, a fim de viabilizar a instalação do Centro de Interpretação do Pampa.

Atualmente, há um esforço conjunto do Iphan e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para sua retomada, o que exige atualização dos projetos e planilha orçamentária, quando será possível determinar o valor de recursos necessários. No primeiro momento, em 2011, o Iphan repassou R$ 2.946.532,70 à Universidade, para a contratação da execução das obras de restauro da antiga Enfermaria Militar, e para intervenções conforme projeto para instalação do Centro de Interpretação do Pampa.

Ressalta-se que, conforme o Decreto Lei nº 25 de 1937, a conservação dos bens tombados em nível federal é de responsabilidade de seus proprietários ou gestores. Deste modo, mesmo que a edificação conste do Novo PAC, cabe ao proprietário apresentar os projetos de intervenção para análise e aprovação do Instituto, para que se possa celebrar novo Termo de Execução Descentralizada com a Universidade para a retomada das obras.

O que diz o Ministério da Educação

Informamos que as obras do Centro de Interpretação do Pampa (CIP), vinculado à Universidade Federal do Pampa (Unipampa), foram iniciadas a partir de um termo de cooperação celebrado entre o IPHAN e a própria universidade. Atualmente, os investimentos do Ministério da Educação (MEC) na consolidação da Unipampa estão inseridos no âmbito do Novo PAC, conforme demanda apresentada pela instituição.