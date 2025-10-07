Óleo descartado irregularmente pode prejudicar funcionamento de casas de bombas em Rio Grande

Equipes tentam conter o vazamento do óleo para a Lagoa dos Patos. Divulgação / Secretaria de Infraestrutura de Rio Grande

A Prefeitura de Rio Grande atua há cinco dias para retirar óleo descartado irregularmente no sistema de drenagem do município. O material foi localizado na casa de bombas Acácia Riograndense, no Parque Residencial Coelho, e pode comprometer o funcionamento da estrutura responsável por escoar a água da cidade para a Lagoa dos Patos.

O material foi localizado na última quinta-feira (2). A prefeitura acionou a Portos RS, que montou uma barreira de contenção para evitar que o óleo queimado avançasse para a lagoa. Um equipamento que funciona como um absorvente foi colocado próximo à essa barreira para sugar o óleo.

O material é retirado da água e depois descartado em um local seguro. Mais de três sacos destes absorventes já foram recolhidos. O processo, que inicialmente estava previsto para ser concluído em até dois dias, segue sem prazo de finalização.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Luiz Francisco Spotorno, a situação só não foi mais grave porque a quantidade de chuva prevista para o fim de semana não se confirmou:

— Caso tivesse chovido como estava previsto no último final de semana e ruas da cidade ficassem alagadas, nós não iríamos ligar a bomba pelo risco de o óleo avançar para a lagoa. Nós tivemos sorte que não choveu o que as previsões mostravam, porque senão as ruas ficariam alagadas — afirmou.

O trabalho segue sendo realizado pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura. Na manhã desta terça-feira (7), mais óleo apareceu no centro da casa de bombas.

O óleo representa um risco ambiental e estrutural: em caso de chuva forte, a casa de bombas poderia lançar o resíduo diretamente na Lagoa dos Patos ou, caso fosse mantida desligada, deixaria as ruas da cidade alagadas. A quantidade exata de material descartado ainda não foi contabilizada.

Também não se sabe a origem do óleo descartado. A Prefeitura acredita que o resíduo foi despejado de forma irregular em uma boca de lobo da cidade. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e a Procuradoria-Geral do Município deve acionar o Ministério Público para identificar os responsáveis.



