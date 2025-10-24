Oficinas sobre economia circular são oferecidas gratuitamente em Rio Grande

Com o objetivo de promover a sustentabilidade e incentivar a economia circular, Rio Grande ganhou nesta quinta-feira (23) um novo espaço dedicado à inovação social e ao reaproveitamento de materiais. A Loja do Afeto, instalada no Praça Rio Grande Shopping, passa a oferecer oficinas gratuitas voltadas à comunidade.

O espaço, que se destacou durante a Campanha do Agasalho 2025 por receber e distribuir doações de roupas, inicia agora uma nova fase, voltada à formação, à sustentabilidade e à criatividade.

A partir da reabertura, o local sediará oficinas gratuitas com foco na reutilização de resíduos, empreendedorismo sustentável e capacitação em práticas circulares.

De acordo com a secretária adjunta de Relações Institucionais e Comunitárias, Thais Saggiomo, a proposta é fortalecer o caráter solidário e educativo do projeto.

Leia Mais Startup de Rio Grande recebe prêmio de inovação na Espanha

— A Loja do Afeto foi ampliada e também passará a oferecer oficinas voltadas à reutilização de materiais que normalmente seriam descartados — explica.

As oficinas terão início no dia 3 de novembro e serão realizadas semanalmente, todas as segundas-feiras. Cada turma contará com 15 vagas, e as inscrições deverão ser feitas antecipadamente, na própria sede da loja.

— As aulas serão variadas, mas todas com o mesmo propósito: capacitar a comunidade e fomentar a economia circular. Os artesanatos produzidos nas oficinas poderão ser comercializados posteriormente pelas próprias alunas — destaca a gerente de marketing do Praça Rio Grande Shopping, Michelle Rossettini.

O atendimento ao público será realizado por servidores da prefeitura. No local, os moradores poderão fazer inscrições, participar das oficinas e conferir campanhas temáticas que ocorrerão ao longo do ano. A primeira delas, devido à proximidade das festividades, será a Campanha de Natal.