Novo prédio da Justiça do Trabalho em Rio Grande será entregue em 2026

O município de Rio Grande deve ganhar um novo prédio da Justiça do Trabalho apenas em 2026. A obra, que começou em 2022 e tinha previsão inicial de conclusão para 2024, sofreu diversos atrasos — o mais recente causado pela enchente de maio de 2024, que afetou o andamento da construção.

Com orçamento atualizado para R$ 24,3 milhões, o novo Foro Trabalhista está sendo erguido no centro da cidade, na Rua Capitão Heitor Perdigão, nº 50, e deverá concentrar todas as varas da Justiça do Trabalho do município em um único local.

Agora, a entrega do prédio está prevista para o segundo semestre de 2026. A empresa responsável pela execução da obra é a T.S.A Consultoria e Engenharia.

Atrasos em decorrência da enchente

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), a enchente de 2024 alagou o entorno do canteiro de obras, provocando paralisações e dificuldades para retomada dos serviços.

Além disso, o alagamento alterou as condições do solo onde está sendo construído o prédio, exigindo intervenções adicionais, como o rebaixamento do lençol freático.

O projeto original também precisou ser modificado: áreas sensíveis de infraestrutura, como subestação elétrica e bombas de água, foram transferidas para pontos mais altos do edifício, com o objetivo de reduzir os riscos diante de novos eventos climáticos extremos. A área externa passou por redesenho para melhorar o sistema de drenagem do terreno.

O presidente do TRT4, desembargador Ricardo Martins Costa, defende que o investimento é necessário para melhorar o serviço público prestado à população:

— O investimento tem o propósito de conferir maior efetividade e dignidade à realização do direito fundamental de acesso à justiça. A melhoria das condições estruturais da Justiça do Trabalho na cidade, que conta com quatro varas e um Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, visibiliza o cuidado dispensado pelo Poder Judiciário ao tratamento dos conflitos que emergem das relações laborais — afirma.

Atualmente, o funcionamento da Justiça do Trabalho no município está dividido em dois prédios. A 1ª e a 2ª Varas funcionam em sede própria, na Rua Valporto, nº 485, enquanto a 3ª e a 4ª ocupam um imóvel alugado no 8º andar de um edifício na Rua Marechal Floriano, nº 425.

Segundo o TRT4, nenhum dos dois espaços atende plenamente às normas de infraestrutura determinadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Como irá funcionar o novo prédio?

O novo Foro Trabalhista está sendo erguido no centro da cidade, na Rua Capitão Heitor Perdigão, em frente a Justiça Federal. Divulgação / TRT 4ª Região

A nova sede foi aprovada pela Comissão de Coordenação de Justiça ainda em 2018, com orçamento inicial de R$ 18,4 milhões. A construção, porém, só teve início quatro anos depois, em 2022, e desde então o projeto passou por várias revisões técnicas e orçamentárias, devido a aditivos contratuais.

O novo prédio terá 3.300 metros quadrados distribuídos em três andares. O térreo concentrará setores administrativos e de apoio, como Central de Mandados, setor de Capacitação, salas da OAB e de perícias, além de uma sala de amamentação.