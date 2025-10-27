Novo foco de incêndio atinge silo de soja em Arroio Grande

Estrutura fica próxima do silos que pegaram fogo anteriormente. Corpo de Bombeiros de Jaguarão / Divulgação

Um novo incêndio atingiu um silo de soja da empresa Cotribá, em Arroio Grande. Esta é a terceira estrutura consumida pelas chamas no local, após incêndios registrados em julho e no começo deste mês.

Segundo os bombeiros, não há mais incêndio ativo no local. A empresa afirma que a situação foi controlada e que não há mais riscos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na última quinta-feira (23) para acompanhar a abertura da estrutura onde os grãos estavam em combustão. A medida foi necessária para remover o material em risco com o uso de retroescavadeiras e caminhões. A ação foi concluída na manhã desta segunda-feira (27).