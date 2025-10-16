Geral

Escritura na mão
Notícia

Mutirão de regularização de imóveis da Cohab Guabiroba ocorre nesta sexta e sábado em Pelotas; saiba como participar

Ação será realizada no segundo andar da Rodoviária e é válida para imóveis que estão em nome da extinta Cohab

Igor Islabão

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS