Mutirão de regularização de imóveis da Cohab Guabiroba ocorre nesta sexta e sábado em Pelotas; saiba como participar

Cerca de cinco mil imóveis estão no nome da antiga Cohab em Pelotas. Ígor Islabão / Grupo RBS

Os moradores da Guabiroba, em Pelotas, terão a oportunidade de conquistar a escritura de suas casas de graça nesta sexta-feira (17) e no sábado das 9h às 17h, no segundo andar da Rodoviária.

A ação faz parte do mutirão “Projeto Terra - Eu Sou Cohab” e é válido para os imóveis que estão em nome da extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab).

Segundo a secretária de Governo Miriam Marroni, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) reuniu cartórios, tabelionatos, prefeitura e o governo do Estado e criou um modo simplificado de exigências de certidões.

— Há um modelo simplificado, efetivo, outros tipos de comprovação, como uma comprovação de moradia de muitos anos, contrato de gaveta, uma série de documentos que vão ser olhados de forma mais efetiva, simplificando, de graça — afirma.

Ao total cinco mil imóveis estão em nome da extinta Cohab em Pelotas. Segundo Miriam Marroni, localidades como Pestano, Lindóia, Tablada e Fragata devem receber ações semelhantes para regularização no futuro.

Ainda segundo Miriam, a proposta não vai examinar se foram feitos aumentos irregulares ou se alguma área foi ocupada.

— O evento é para regularização. Não importa se tem dívida de IPTU, isso não vai ser visto. Não importa se tem alguma irregularidade, apenas a titularidade (será vista) — afirma.

Quais documentos levar

Os proprietários originais dos apartamentos e sobrados devem comparecer com o número de matrícula do imóvel, documento de identidade e CPF do morador e do cônjuge e certidão de casamento ou divórcio com averbações, se houver.

Já quem comprou o imóvel deve levar os mesmos documentos mais papeis que comprovem a compra e venda do imóvel.