Mulheres que venceram o câncer de mama promovem a 2ª Remada Rosa em Rio Grande

Neste sábado (4), a Lagoa dos Patos, em Rio Grande, irá receber a 2ª Remada Rosa Nacional, promovida pelo grupo Panapaná Dragon Boat, formado por mulheres que enfrentaram e venceram o câncer de mama. O evento acontece no Yacht Clube Rio Grande, às 8h30min.

Fundado há dois anos na cidade, o Panapaná reúne 30 integrantes fixas, embora mais de cem mulheres já tenham sido beneficiadas pelo projeto.

A proposta surgiu a partir de um programa de reabilitação oncológica através da canoagem Dragon Boat, modalidade tradicional chinesa adaptada para mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama, desenvolvida em 1995 pelo médico canadense Donald Mackenzie.

— A gente sabia que precisava de algo que fosse além do consultório. Precisávamos nos reconhecer novamente, criar um espaço onde a vida pudesse florescer depois da doença — conta Fernanda Costa, fundadora do grupo.

Superação, acolhimento e o renascimento pelo esporte

Natural do Rio Grande do Norte, Fernanda enfrentou dois diagnósticos de câncer de mama, e foi durante esse processo que descobriu o Dragon Boat. Em sua cidade natal, integrou uma equipe da modalidade Fênix Potiguar e chegou a conquistar uma medalha de ouro no Festival Internacional de Dragon Boat, em Brasília, representando o grupo. Depois, trouxe a iniciativa para a Região Sul.

— Trouxe a experiência para o Sul do Brasil em 2022, com o objetivo de criar a primeira equipe “rosa” da região, mulheres que remam não apenas com os braços, mas com o coração — destaca.

A escolha do nome Panapaná vem do termo tupi-guarani que significa “voo de borboletas em bando”. A denominação reforça a mensagem do grupo e as histórias de cada remadora, que, em conjunto, encontraram força e acolhimento.

Com espírito competitivo e comunitário, o grupo já participou de eventos como o Festival Latino-Americano de Dragon Boat, em Brasília, e agora se prepara para dois grandes desafios: a 6ª Travessia Trinacional, em Quaraí, no dia 18, e o Campeonato Sul-Brasileiro de Dragon Boat, no dia 19, em Curitiba.

A rotina de treinos exige dedicação, preparo físico e, acima de tudo, cuidado. A coordenadora explica que, para garantir segurança e saúde às remadoras, o Panapaná conta com uma rede de apoio formada por profissionais voluntários.

— Temos que estar fortalecidas para remar juntas. Nosso corpo passou por muito, e o esporte exige preparo. Por isso criamos uma rede de apoio com profissionais voluntários para garantir esse processo com segurança e acolhimento — relata Fernanda Costa.

Para integrar o projeto, as interessadas devem possuir laudo médico e contatar a coordenação.



