Malgi recebe a Celemaster em busca do título inédito da Liga Gaúcha Feminina

Equipes se enfrentam no sábado, às 16h, em Pelotas. Divulgação / Malgi

Malgi e Celemaster decidem o título da Liga Gaúcha de Futsal Feminino neste sábado (25), às 16h, no ginásio do Profut, em Pelotas. Atual hexacampeã, a equipe de Uruguaiana tem a vantagem do empate, já que venceu na ida por 7 a 0.

Para garantir o seu primeiro título do Gauchão, a Malgi precisa ao menos de uma vitória simples no tempo normal para levar a disputa para a prorrogação. Havendo empate no tempo extra, o título será decidido nos pênaltis.

Preparação

O técnico da Malgi, Maurício Giusti, afirma que a equipe intensificou a preparação nesta semana, visando corrigir problemas defensivos e ajustar jogadas ensaiadas de bola parada.

Giusti destaca que a equipe deve ter inteligência emocional dentro de quadra:

— É um jogo de 80 minutos. Já foram 40 minutos e a gente teve a primeira derrota. Temos que entender que esse jogo vai se resolver ao longo dele e na parte final. No início, não adianta querer sair pra ganhar o jogo de qualquer jeito e expor a equipe, então o equilíbrio vai ser a chave.