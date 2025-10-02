Mais de 60 quilômetros de vias serão restaurados para evitar alagamentos em Rio Grande

O município de Rio Grande receberá obras de drenagem em mais de 60 quilômetros de vias como medida para evitar alagamentos. O investimento será de aproximadamente R$ 1,2 milhão e prevê que cerca de 1,6 mil bocas de lobo também sejam desobstruídas no processo.

O anúncio foi feito na última quarta-feira (1º) pelo governador Eduardo Leite (PSD) que cumpriu agenda em Rio Grande. O recurso é do programa Fundo a Fundo, do governo estadual, criado para a reconstrução do Rio Grande do Sul após os impactos das enchentes de 2023 e 2024.

Leia Mais Dragagem do canal do Porto de Rio Grande começa com investimento de R$ 432 milhões

De acordo com o governador, o valor deve ser depositado nos cofres do município na próxima semana.

A partir do depósito, a prefeitura deverá fazer a contratação dos caminhões responsáveis pelo processo de drenagem, o que de acordo com a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), deve acontecer até o final do mês de outubro.

Serão contratados três veículos para recolher a sujeira e lavar as tubulações internas das vias.

— Vamos começar essas obras de drenagem pelos locais mais críticos. Alguns exemplos são as ruas no entorno dos canaletes, seja da Barroso ou da Major Carlos Pinto. Essas são obras que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas que quando acontece uma chuva torrencial vai impossibilitar o alagamento das ruas na cidade — disse a prefeita.

Novos projetos

A prefeitura de Rio Grande analisa também, junto ao governo do Rio Grande do Sul, um projeto de melhoria das casas de bombas e aquisição de novas bombas para a cidade. O governador afirmou que a disponibilidade de recursos depende da consolidação dos projetos.



