Obras de resiliência
Mais de 60 quilômetros de vias serão restaurados para evitar alagamentos em Rio Grande

Investimento de R$ 1,2 milhão do governo do Estado prevê também a desobstrução de mais de 1,6 mil bocas de lobo

Joanna Manhago

