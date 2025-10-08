“Mais cinco minutos e ele teria morrido”, diz bombeiro que participou do resgate de homem atacado por pitbulls em Rio Grande

Ataque aconteceu na noite de terça-feira (7), na 4ª Secção da Barra. Thaina Martins / RBS TV

O 2º Sargento Leandro Luft, do 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Rio Grande, comandou a ação que atendeu Jeferson de Melo Santana, de 28 anos, que foi atacado pelos seus três cães da raça pitbull na noite da última terça-feira (7), em Rio Grande. Ele relatou que os animais estavam muito bravos e que Jeferson teve sorte no salvamento.

— Os animais estavam muito bravos, mais cinco minutos de ataque e ele poderia ter morrido. Nós fomos chamados por vizinhos depois que um motoqueiro e um veículo despistaram os animais — relatou o Sargento Luft.

O caso aconteceu no pátio da casa de Jeferson, na 4ª Secção da Barra. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados para conter os animais enquanto o Samu realizava os primeiros socorros. O tutor sofreu ferimentos graves na cabeça, tórax e pernas e permanece hospitalizado.

Depois de garantirem o resgate de Jeferson, os agentes foram informados que o filho dele, de três anos, estava chorando na casa. Bombeiros e policiais precisaram invadir a residência para verificar o estado de saúde do menino, que foi encontrado bem.

— Como tinha um risco iminente à vida dos agentes e à criança, a gente solicitou à Brigada Militar o abate dos animais. Nós só fizemos isso porque corríamos riscos. Não tínhamos como prender eles porque estavam muito bravos, eles avançaram no caminhão — explicou o sargento sobre o abate de dois dos três cães.

A esposa de Jeferson e um segundo filho do casal estavam na rua neste momento fazendo os primeiros atendimentos e socorro à ele.

O terceiro cachorro fugiu após a ocorrência. Na manhã desta quarta-feira (8) ele foi localizado na residência dos seus tutores. A família ainda não sabe o que vai fazer com o terceiro animal, já que não o consideram mais confiável.

Outro ferido

O entregador também foi atacado pelos animais. Ele foi mordido e arranhado nas pernas e braços e sua moto foi danificada. O estado de saúde atual dele não foi divulgado. A moto dele também ficou danificada.



