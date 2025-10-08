Geral

Ferimentos graves
Notícia

“Mais cinco minutos e ele teria morrido”, diz bombeiro que participou do resgate de homem atacado por pitbulls em Rio Grande

O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados para conter os animais enquanto o Samu realiza os primeiros socorros

Joanna Manhago

