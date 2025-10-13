Maestro Sérgio Sisto segue internado em Pelotas

Sisto é um dos fundadores da Sociedade Pelotense Música pela Música, onde atua há mais de 30 anos. Vitoria Proenca / Divulgação

O maestro Sérgio Sisto, um dos principais nomes da música pelotense, segue internado Santa Casa de Pelotas. Ele foi encontrado desacordado em uma via pública no domingo (12), após sofrer um ataque cardíaco enquanto andava de bicicleta.

Sisto foi reanimado no local e encaminhado ao pronto socorro. Segundo Juan Caldeira, esposo de Sisto, ele estava sozinho quando desmaiou.

— Quando liguei para ele, outra pessoa atendeu e me explicou a situação. Fui direto ao Pronto Socorro, onde o vi desacordado e entubado.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais da Sociedade Pelotense Música pela Música, onde Sisto atua há mais de 30 anos, o maestro apresentou melhoras nesta segunda-feira (13).

As paradas cardíacas não devem ter causado danos neurológicos devido ao atendimento médico rápido. Um cateterismo será realizado e situação não é mais considerada de urgência.

Referência da música clássica pelotense

Sérgio Sisto é conhecido pela sua atuação na Sociedade Pelotense Música pela Música (SPMM), onde atua há mais de 30 anos. Natural de Porto Alegre, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).