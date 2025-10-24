Maestro Sérgio Sisto recebe alta hospitalar e precisará de cuidados em casa

O músico seguirá em casa, mas necessitará de cuidados médicos 24 horas por dia. Vitoria Proenca / Divulgação

O maestro Sérgio Sisto recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24), após ter sido internado na Santa Casa de Pelotas em decorrência de um ataque cardíaco sofrido enquanto andava de bicicleta no dia 12 de outubro.

De acordo com informações divulgadas pela Sociedade Pelotense Música pela Música (SPMM), onde ele atua há mais de 30 anos, o músico seguirá em casa, mas necessitará de cuidados médicos 24 horas por dia.

— Ele foi mandado para casa, mas precisa de repouso absoluto por 15 dias. Está bem, lúcido, mas muito fraco e fazendo fisioterapia duas vezes por dia. Mesmo bem, precisa de uma equipe de enfermagem 24 horas — comenta Ana Elisa Kratz, presidente da SPMM.

No dia da internação, o músico sofreu três paradas cardíacas. Segundo Ana Elisa, durante o período no hospital foi descoberta uma doença cardíaca.

— Ele não sabia que tinha problemas cardíacos, isso foi descoberto no hospital. Por isso, ele precisa de 15 dias de repouso para depois repetirem todos os exames — explica a presidente.

Para ajudar o maestro, a SPMM iniciou uma campanha de arrecadação de recursos financeiros com o objetivo de auxiliar nas despesas médicas e no tratamento de recuperação.

As contribuições podem ser feitas pelas seguintes opções:

Chave Pix: spmmredes@gmail.com

spmmredes@gmail.com Banco do Brasil: Agência 2942-4 | Conta corrente 3104-6 | Variação 51

— Todo o corpo da Sociedade está se revezando para cuidar dele durante o dia, mas durante a noite precisamos de um enfermeiro, caso aconteça alguma emergência — reforça Ana Elisa.

Sérgio Sisto é conhecido por sua longa trajetória na Sociedade Pelotense Música pela Música. Natural de Porto Alegre, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).