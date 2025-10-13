Jovem de 26 anos morre afogado durante pescaria na região do Taim

Correção: Kenedy morreu na região conhecida como Taim, e não dentro da Estação Ecológica do Taim como publicado entre 10h25min e 14h30min de 13 de outubro. O texto já foi corrigido.
Um jovem de 26 anos morreu afogado enquanto pescava em um arroio na região do Taim, em Santa Vitória do Palmar, no sábado (11). Ele foi identificado como Kenedy Silva e era natural de Canguçu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava pescando com três amigos quando pulou na água para nadar e não retornou para a superfície. O chamado à guarnição foi feito durante a noite. O corpo de Kenedy foi encontrado por volta das 17h de domingo (12).
A guarnição que atendeu a ocorrência afirmou que o local era de difícil acesso, o que dificultou a realização das buscas, e fica na divisa entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rio Grande.
