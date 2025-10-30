Irmã Assunta receberá título de Doutoura Honoris Causa da UFPel nesta sexta

Marcolina Tacca, a Irmã Assunta, receberá nesta sexta-feira (31) o título de Doutoura Honoris Causa da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A cerimônia será realizada, às 9h, no Auditório Wilson de Oliveira, no Campus Capão do Leão.

Segundo a UFPel, o motivo do título é o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à causa da educação e da nacionalidade, destacando seu envolvimento com causas humanitárias, o cuidado de populações vulneráveis, a importância de seus conhecimentos ancestrais em plantas medicinais e suas práticas humanizadoras de cuidado, como as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde reconhecidas pela OMS.