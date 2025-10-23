Inscrições para ocupação de mais de 2,6 mil vagas de graduação na Furg terminam nesta quinta

Ao todo, são 2.629 vagas distribuídas entre 52 cursos, nos campi de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo de inscrição no Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas (PSVO) 2026/1 da Universidade Federal de Rio Grande (Furg). Estão sendo ofertadas 2.659 vagas de graduação presencial para pessoas que já tiveram algum contato com o Ensino Superior.

São 52 cursos nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online até as 23h59min.

O processo contempla diferentes formas de ingresso: mudança de curso, portador de diploma de graduação, reingresso, reingresso com mudança de curso, transferência facultativa e transferência facultativa com mudança de curso.

De acordo com o edital, candidatos que já possuam vínculo com a Furg não precisarão anexar documentos no momento da inscrição, desde que informem o número de matrícula correspondente ao vínculo anterior.

Entre as graduações com vagas disponíveis em Rio Grande estão Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Oceanologia, Administração, Letras, Ciências Econômicas, Química e Pedagogia.

Os cursos são ofertados nos turnos diurno, integral e noturno, dependendo da unidade e da modalidade.

Nos campi fora de sede, há oportunidades em Santo Antônio da Patrulha, em cursos como Engenharia de Produção, Ciências Exatas e Alimentos, e em São Lourenço do Sul, com vagas para Agroecologia, Educação do Campo, Gestão Ambiental e Gestão de Cooperativas.

Lista de cursos com vagas disponíveis no PSVO 2026/1

Campus Rio Grande

Administração (Bacharelado)

Arqueologia (Bacharelado)

Arquivologia (Bacharelado)

Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura)

Biblioteconomia (Bacharelado)

Ciências Biológicas (Licenciatura)

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Ciências Econômicas (Bacharelado)

Direito (Bacharelado)

Enfermagem (Bacharelado)

Engenharia Bioquímica (Bacharelado)

Engenharia Civil (Bacharelado)

Engenharia Civil Costeira e Portuária (Bacharelado)

Engenharia Civil Empresarial (Bacharelado)

Engenharia de Alimentos (Bacharelado)

Engenharia de Automação (Bacharelado)

Engenharia de Computação (Bacharelado)

Engenharia Mecânica (Bacharelado)

Engenharia Mecânica Empresarial (Bacharelado)

Engenharia Mecânica Naval (Bacharelado)

Engenharia Química (Bacharelado)

Física (Bacharelado e Licenciatura)

Geografia (Bacharelado e Licenciatura)

Gestão Ambiental (Tecnólogo)

História (Bacharelado e Licenciatura)

Letras – Português (Licenciatura)

Letras – Português e Espanhol (Licenciatura, diurno e noturno)

Letras – Português e Francês (Licenciatura)

Letras – Português e Inglês (Licenciatura)

Matemática (Licenciatura e Bacharelado em Matemática Aplicada)

Oceanologia (Bacharelado)

Pedagogia (Licenciatura)

Química (Bacharelado e Licenciatura)

Campus Santo Antônio da Patrulha

Administração (Bacharelado)

Alimentos (Tecnólogo)

Ciências Exatas (Licenciatura)

Engenharia Agroindustrial – Agroquímica (Bacharelado)

Engenharia Agroindustrial – Indústrias Alimentícias (Bacharelado)

Engenharia de Produção (Bacharelado)

Processos Químicos (Tecnólogo)

Campus São Lourenço do Sul