Inscrições para ocupação de mais de 2,6 mil vagas de graduação na Furg terminam nesta quinta

As oportunidades são para candidatos que já tiveram algum contato com o Ensino Superior. Os cursos são ofertados em Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha

Joanna Manhago

