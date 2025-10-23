Inscrições para ocupação de mais de 2,6 mil vagas de graduação na Furg terminam nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo de inscrição no Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas (PSVO) 2026/1 da Universidade Federal de Rio Grande (Furg). Estão sendo ofertadas 2.659 vagas de graduação presencial para pessoas que já tiveram algum contato com o Ensino Superior.
São 52 cursos nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online até as 23h59min.
O processo contempla diferentes formas de ingresso: mudança de curso, portador de diploma de graduação, reingresso, reingresso com mudança de curso, transferência facultativa e transferência facultativa com mudança de curso.
De acordo com o edital, candidatos que já possuam vínculo com a Furg não precisarão anexar documentos no momento da inscrição, desde que informem o número de matrícula correspondente ao vínculo anterior.
Entre as graduações com vagas disponíveis em Rio Grande estão Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Oceanologia, Administração, Letras, Ciências Econômicas, Química e Pedagogia.
Os cursos são ofertados nos turnos diurno, integral e noturno, dependendo da unidade e da modalidade.
Nos campi fora de sede, há oportunidades em Santo Antônio da Patrulha, em cursos como Engenharia de Produção, Ciências Exatas e Alimentos, e em São Lourenço do Sul, com vagas para Agroecologia, Educação do Campo, Gestão Ambiental e Gestão de Cooperativas.
Lista de cursos com vagas disponíveis no PSVO 2026/1
Campus Rio Grande
- Administração (Bacharelado)
- Arqueologia (Bacharelado)
- Arquivologia (Bacharelado)
- Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura)
- Biblioteconomia (Bacharelado)
- Ciências Biológicas (Licenciatura)
- Ciências Contábeis (Bacharelado)
- Ciências Econômicas (Bacharelado)
- Direito (Bacharelado)
- Enfermagem (Bacharelado)
- Engenharia Bioquímica (Bacharelado)
- Engenharia Civil (Bacharelado)
- Engenharia Civil Costeira e Portuária (Bacharelado)
- Engenharia Civil Empresarial (Bacharelado)
- Engenharia de Alimentos (Bacharelado)
- Engenharia de Automação (Bacharelado)
- Engenharia de Computação (Bacharelado)
- Engenharia Mecânica (Bacharelado)
- Engenharia Mecânica Empresarial (Bacharelado)
- Engenharia Mecânica Naval (Bacharelado)
- Engenharia Química (Bacharelado)
- Física (Bacharelado e Licenciatura)
- Geografia (Bacharelado e Licenciatura)
- Gestão Ambiental (Tecnólogo)
- História (Bacharelado e Licenciatura)
- Letras – Português (Licenciatura)
- Letras – Português e Espanhol (Licenciatura, diurno e noturno)
- Letras – Português e Francês (Licenciatura)
- Letras – Português e Inglês (Licenciatura)
- Matemática (Licenciatura e Bacharelado em Matemática Aplicada)
- Oceanologia (Bacharelado)
- Pedagogia (Licenciatura)
- Química (Bacharelado e Licenciatura)
Campus Santo Antônio da Patrulha
- Administração (Bacharelado)
- Alimentos (Tecnólogo)
- Ciências Exatas (Licenciatura)
- Engenharia Agroindustrial – Agroquímica (Bacharelado)
- Engenharia Agroindustrial – Indústrias Alimentícias (Bacharelado)
- Engenharia de Produção (Bacharelado)
- Processos Químicos (Tecnólogo)
Campus São Lourenço do Sul
- Agroecologia (Bacharelado)
- Educação do Campo (Licenciatura)
- Gestão Ambiental (Tecnólogo)
- Gestão de Cooperativas (Tecnólogo)
- Letras – Português e Literatura de Língua Portuguesa (Licenciatura)