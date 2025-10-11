Incêndio atinge silo de empresa de grãos na BR-116, em Arroio Grande

Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de que o fogo tenha sido provocado por atrito entre os grãos de soja, o que pode gerar combustão espontânea. Arquivo Pessoal / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atinge um dos silos de uma empresa de grãos localizada às margens da BR-116, a cinco quilômetros do município de Arroio Grande, no sul do Estado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros no início da tarde deste sábado (11), as chamas começaram nesta manhã, no silo número três do complexo. Até o momento, não há registro de feridos, apenas danos materiais foram confirmados.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas os bombeiros trabalham com a hipótese de que o fogo tenha sido provocado por atrito entre os grãos de soja, o que pode gerar combustão espontânea.

Para o combate às chamas, estão sendo utilizados um caminhão do Corpo de Bombeiros e um do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Arroio Grande. Brigadistas da própria empresa também atuam no local, utilizando os hidrantes da estrutura para auxiliar no controle do fogo.

A reportagem da GZH tentou contato com a Cotribá, empresa responsável pelo silo, mas até o momento não obteve retorno.

Este é o segundo incêndio registrado na empresa neste ano. Em julho, um outro sinistro atingiu o local e durou mais de 60 horas, destruindo completamente a estrutura afetada.

*Essa reportagem está em atualização.







