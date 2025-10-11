Geral

Sul do RS
Notícia

Incêndio atinge silo de empresa de grãos na BR-116, em Arroio Grande

Chamas iniciaram na manhã deste sábado (11); Corpo de Bombeiros estão atuando no local

Laura Cosme

Manuelle Motta

