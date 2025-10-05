Homem morre em incêndio em São Lourenço do Sul

Um homem morreu durante um incêndio que destruiu uma residência na tarde deste domingo (5), em São Lourenço do Sul. O caso ocorreu no bairro Balneário.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 14h. As equipes conseguiram controlar as chamas logo após chegar ao local. Os bombeiros encontraram o corpo da vítima no terceiro andar da casa.

Leia Mais Carros caem em vala na BR-116, em Camaquã