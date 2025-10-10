Homem morre eletrocutado no interior de Canguçu

Funcionário de provedora de internet foi encontrado ainda com pulso próximo a um fio de energia. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 35 anos, identificado como Gilmar Dinael Duarte Lopes, morreu eletrocutado na noite desta quinta-feira (9), na localidade de Rincão dos Cravos, no 4º distrito de Canguçu. Lopes trabalhava em uma empresa provedora de internet.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi encontrado caído próximo ao seu veículo com equipamentos de instalação de internet, ao lado da estrada.

Moradores da localidade o encontraram ainda com pulso, chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando o socorro chegou no local o homem já havia morrido.

— Ele teria tentado tirar um rabicho de fio caído. Ele passou, parou o veículo e tentou tirar o rabicho, que não estava energizado. Mas, ao jogar o rabicho, este teria encostado nos fios energizados — explica o delegado Luciano Cabreira.

O corpo do homem foi encaminhado para necropsia para confirmar a causa da morte.

O que diz a CEEE Equatorial

Procurada pela reportagem de GZH, a CEEE Equatorial se manifestou através de nota. Confira na íntegra.

A CEEE Equatorial lamenta profundamente o incidente e informa que não houve rompimento de cabo de alta tensão nem contato de fio energizado com o solo na ocorrência que resultou na morte de um homem, na noite de ontem (09), no município de Canguçu.

Equipes de fiscalização da distribuidora estiveram no local, logo após serem acionadas pela Brigada Militar e constataram que, ao manusear o cabo de estaiamento de ancoragem do poste que não é energizado, o trabalhador acabou tocando em equipamentos da rede elétrica, na parte superior da estrutura, o que ocasionou a fatalidade.

A companhia esclarece que a rede elétrica conta com sistema automático de proteção, que desliga o circuito imediatamente em caso de rompimento de cabos, evitando riscos à população.

A concessionária orienta que a população mantenha-se afastada caso depare com fios e cabos ao solo, bem como itens de metal ou materiais elétricos, e destaca que realiza campanhas de segurança a fim de esclarecer e prevenir acidente.