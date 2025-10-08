Homem é atacado por pitbulls e fica gravemente ferido em Rio Grande

Ataque aconteceu quando tutor saiu para receber entrega de lanche. Thaina Martins / RBS TV

Um homem, identificado como Jeferson Santana de Melo, ficou gravemente ferido após ser atacado por três pitbulls no pátio de casa, na 4ª Secção da Barra, em Rio Grande. Ele era tutor dos animais e foi surpreendido quando saiu para buscar um lanche na noite desta terça-feira (7). O entregador também foi atacado.

De acordo com familiares, Jeferson sofreu ferimentos na cabeça, tórax e pernas, e permanece hospitalizado. Já o entregador foi mordido e arranhado nas pernas e braços e sua moto foi danificada. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Leia Mais Óleo descartado irregularmente pode prejudicar funcionamento de casas de bombas em Rio Grande

Rana Santana, irmã de Jeferson, contou à reportagem de GZH que ele tratava os animais como filhos, que inclusive os cães já dormiram com ele.

— Meu irmão urra de dor porque ele está muito machucado. A sorte foi que ele se encolheu e eles não chegaram no pescoço, mas eles morderam próximo à boca dele. Eles queriam matar — relatou a irmã de Jeferson.

Dois dos três cães foram abatidos após avançarem contra os policiais no momento em que os agentes entraram na residência para verificar o estado de saúde do filho de três anos de Jeferson, que chorava muito no local. O filho mais velho e a esposa da vítima correram para fora de casa para pedir socorro. Nenhum dos três ficou ferido.

O terceiro pitbull fugiu e até a publicação da matéria não havia sido localizado.



