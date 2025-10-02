Grupo RBS realiza evento para marcar o lançamento de GZH Zona Sul

A diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich, destacou a importância da comunicação para o desenvolvimento. Divulgação / Cucha Comunicação

O Grupo RBS realizou, na noite desta quarta-feira (1º), um evento para marcar o lançamento de GZH Zona Sul, nova operação digital com foco nas regiões de Pelotas e Rio Grande. O encontro reuniu parceiros de mercado e autoridades na sede da empresa em Pelotas. O prédio ampliou a estrutura para receber o novo time da Redação Integrada, fortalecendo a presença no Interior do Estado.

Com foco em economia, cotidiano, esporte, cultura, segurança e política, o novo núcleo de produção de conteúdo reúne cinco jornalistas, que se somam aos profissionais de Gaúcha, RBS TV e Atlântida já presentes na região. Parte da equipe atuará de Pelotas e parte de Rio Grande.

A cerimônia foi conduzida pelo gerente-executivo do Grupo RBS na região Sul, Haroldo Amaral Junior, e contou com a presença de empresários e autoridades, como a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, e o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni.

— Os meios digitais não têm fronteiras e, com o lançamento de GZH Zona Sul, levamos informação da região para o mundo todo. O propósito da RBS é contribuir por meio do jornalismo. Sabemos da nossa responsabilidade e do potencial impacto que temos. Reforçamos todos os dias a crença na comunicação como impulsionadora do desenvolvimento do Estado — ressaltou a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich, em seu discurso.

O lançamento dá continuidade ao projeto de expansão para o Interior do Estado, iniciado em 2023, com a inauguração da operação de GZH Passo Fundo. Com esse movimento, a empresa reforça a valorização do conteúdo hiperlocal, trazendo informação precisa ainda mais conectada ao cotidiano das comunidades, além de ampliar as oportunidades para marcas parceiras que busquem se relacionar com o público local.