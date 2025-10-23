Gaúcha é campeã mundial de kickboxing: "Sentimento é de realização e dever cumprido"

Luyne Smilianitzh conquistou a medalha de ouro na categoria Low Kick. Reprodução / Arquivo Pessoal

A gaúcha Luyne Smilianitzh, natural de Piratini, no sul do RS, conquistou o título mundial de kickboxing da World Kickboxing Association (WKA). A competição foi realizada entre os dias 16 e 19 de outubro, em Sheffield, na Inglaterra, e reuniu atletas de mais de 18 países.

Luyne competiu em duas modalidades de ringue e subiu ao pódio nas duas: foi campeã mundial na categoria Low Kick e vice-campeã no K-1. O título veio após uma final intensa contra uma atleta canadense.

— Disputei a final contra o Canadá, em uma disputa intensa com uma adversária muito forte, mas me preparei bastante para esta competição e, graças a Deus, deu tudo certo — conta.

A preparação para o Mundial foi marcada por muito esforço e dedicação.

— A preparação para esse campeonato foi bem intensa, onde eu e meu namorado, Iuri Mesquita, vínhamos nos preparando o ano inteiro com uma rotina pesada de treinos, mas sempre com muito foco nesse objetivo — comenta, citando o seu companheiro, medalhista de prata em três categorias.

Para Luyne, o título tem um significado especial após superar imprevistos e contar com o apoio de amigos e familiares.

— Estou muito feliz por este título mundial, principalmente porque nas últimas semanas antes do campeonato tivemos vários imprevistos e, com isso, tive o apoio de várias pessoas que se mobilizaram para me ajudar a realizar esse sonho. Então, o sentimento é de realização e dever cumprido. Sou muito grata às pessoas que estão comigo nessa jornada e que me ajudaram com essa conquista.