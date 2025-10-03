Final de semana será de instabilidade e alerta meteorológico na Zona Sul

Conforme a Defesa Civil, são esperados acumulados de chuva entre 50 e 100 milímetros para a região sul ao longo do final de semana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Defesa Civil emitiu um alerta meteorológico com validade até segunda-feira (6) para a Zona Sul. Há risco de tempestades com granizo de grande porte, rajadas de vento severas e chuva pontualmente forte em diversas cidades da região.

As instabilidades são provocadas pela atuação de uma frente fria combinada ao fluxo de calor e umidade vindo do Norte do país.

Em Pelotas, o sábado (4), será de tempo instável. A previsão indica sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva rápidas tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 26°C.

No domingo (5), o dia será chuvoso, com possibilidade de chuva forte acompanhada de trovoadas à noite, em meio à atuação da frente fria. A temperatura mínima será de 20°C, e a máxima pode alcançar os 29°C.

Em Rio Grande, o sábado (4) será marcado por sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo tende a ficar firme. Os termômetros oscilam entre 18°C e 24°C.

No domingo (5), o tempo permanece instável, com períodos de céu encoberto e possibilidade de precipitação fraca em alguns momentos da manhã. Entre a tarde e a noite, há risco de tempestades com vento forte e chuva intensa. As temperaturas seguem amenas, variando de 18°C a 24°C.

Em São Lourenço do Sul, o sábado (4), também será de tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas durante o dia e à noite. A mínima prevista é de 18°C, e a máxima de 26°C.

No domingo (5), o tempo segue chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e retorno da chuva entre o fim da tarde e a noite, quando há risco de temporais, granizo e ventos fortes. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C.

Ainda conforme a Defesa Civil, são esperados acumulados de chuva entre 50 e 100 milímetros para a região sul ao longo do final de semana.



