Festival de Cinema de Jaguarão divulga filmes selecionados para a Mostra Regional

Inaugurado no final do século 19, Theatro Esperança será o palco do festival. Nauro Júnior / Satolep Press / Divulgação

O Festival de Cinema de Jaguarão anunciou os filmes selecionados para a Mostra Regional, que reúne produções audiovisuais realizadas no Rio Grande do Sul. As obras serão exibidas durante a programação da primeira edição do festival, que ocorre de 12 a 15 de novembro, no Theatro Esperança.

Os oito filmes selecionados foram: Último dia, de Felipe Alvares Toledo (Gramado); Entre aulas, de Marizele Garcia (Bagé); Retomando raízes, de Andressa Paiva (Cachoeirinha); Gambá, de Maciel Fischer (Teutônia); Posso contar nos dedos, de Victória Kaminski (Pelotas); Aconteceu à luz do dia, de Crystom Afronario (Porto Alegre); 2 Batuqueiros, de Claudinho Pereira e Carlos Caramez (Porto Alegre); e Mãe, de João Monteiro (Porto Alegre).

Com o tema “Um rio que nos une – diversidade e integração cultural”, o festival busca fortalecer os laços entre Brasil e Uruguai e promover o diálogo intercultural entre realizadores latino-americanos.

Os vencedores receberão o troféu Uma Terra Só, que homenageia o escritor e jornalista Aldyr Garcia Schlee, natural de Jaguarão e autor de uma extensa obra que valoriza a integração entre os dois países.

Nas próximas semanas, serão divulgados os selecionados da Mostra Latino-Americana, que recebeu 880 inscritos, com participação de filmes brasileiros, da Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Cuba e Venezuela.

A programação completa será divulgada nas redes sociais do Festival de Cinema de Jaguarão e no site festivaldecinemadejaguarao.com.br.



