Feira do Morango de Pelotas reúne 17 produtores com venda direta aos consumidores; saiba onde encontrar

Mais de 1.500 quilos já foram vendidos desde a abertura da feira. Volmer Perez / Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A 9ª Feira Municipal do Morango, que começou na última sexta-feira (3), já é considerada um sucesso pelos produtores e continua até as frutas acabarem. Até a quarta-feira (8), já foram vendidos 1.580 quilos de morango, 285 cucas de morango e 212 potes de geleia.

A ação reúne 17 produtores de morango do município, espalhados por diferentes pontos da cidade, e proporciona a venda direta aos consumidores, além de garantir renda para as famílias. Os valores variam de R$ 22 pelo quilo dos morangos miúdos a R$ 27 o quilo das frutas graúdas.

A feira também conta com sucos, espetinhos e tortas — tudo com a fruta com o morango como protagonista. Na edição passada, que foi de 25 de outubro de 2024 a 20 de janeiro de 2025, foram comercializadas 8,5 toneladas de morango in natura, 753 cucas e 763 potes de geleia.

Segundo Rejane Jorge Silva, responsável pelo setor de apoio à agricultura familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pelotas, a feira é essencial para os produtores pois permite a venda direta com o consumidor.

— Hoje, por exemplo, o produtor comercializa o morango na feira a aproximadamente R$ 27 o quilo. Se ele for vender esse mesmo produto a um atacadista, ele consegue cobrar, no máximo, R$ 10 o quilo. Então essa é a diferença — explica.

Quarto maior produtor de morango do Estado

Pelotas é o quarto maior produtor de morango do Estado e o município com maior número de propriedades produtoras de morango. São, ao todo, mais de 230 famílias que vivem desse cultivo.

— A nossa característica aqui é diferente, por exemplo, da região da Serra, que são áreas um pouco maiores. Pelotas tem essa característica de ter produtores menores, um caráter é bem familiar — explica Rodrigo Prestes, extensionista da Emater em Pelotas.

A Emater tem o papel de prestar assistência técnica aos produtores, trazendo tecnologias modernas, como, por exemplo, o sistema de produção de estufas em bancadas, com mudas que produzem durante todo o ano.

— Nós vimos nos últimos anos o aumento de área e número de produtores, o que realmente levou à necessidade de trabalhar de uma forma organizada, buscando esse intercâmbio técnico — diz Prestes.

Além disso, eles auxiliam na questão da organização rural, com o objetivo de buscar novas formas de comercialização do morango, e também apresentar possibilidade de agroindustrialização desse produto.

Saiba onde estão localizadas as bancas

As bancas ficam espalhadas em regiões do município, conforme demandas da própria comunidade.

- Largo Edmar Fetter (Mercado Central);

- Avenida Salgado Filho (próximo a loja Havan);

- Avenida Fernando Osório (entrada do bairro Lindoia);

- Avenida Dom Joaquim (esquina com Rua Gonçalves Chaves);

- Laranjal I (Avenida Rio Grande do Sul esquina Avenida Antônio Augusto Assunção);

- Laranjal II (ao lado do trapiche);

- Avenida Bento Gonçalves (próximo ao Carrefour);

- Avenida Duque de Caxias (frente ao Sicredi);

- Avenida Arthur de Souza Costa (esquina com Rua Tiradentes);

- Avenida Theodoro Müller (próximo ao Atacadão);

- Avenida 25 de Julho;

- Avenida Duque de Caxias (frente do Stok Center/Farroupilha);

- Avenida Bento Gonçalves (esquina com Rua Padre Anchieta).



