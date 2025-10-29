Geral

Danos à saúde
Notícia

Esquema de corrupção desviou mais de R$ 1,4 milhão do Pronto Socorro de Pelotas, segundo MP

Ex-diretor do hospital e dono de empresa de portaria foram denunciados por peculato, corrupção ativa e corrupção passiva

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS