‘Esperamos desde 2023’: atraso na entrega de apartamentos afeta 550 famílias em Rio Grande

Famílias que compraram apartamentos no condomínio Acqua Parque, localizado na Avenida Portugal, em Rio Grande, realizaram um protesto no final da tarde de quinta-feira (30) em razão do atraso na entrega dos imóveis.

O empreendimento, iniciado em 2020, tinha previsão de conclusão em 2023, mas ainda não foi totalmente finalizado. Cerca de 550 famílias seguem aguardando para receber as chaves, enquanto 80 estão residindo no local.

— Comprei meu apartamento em 2020. A entrada já foi paga e o financiamento está pré-aprovado, mas não liberam. Colocam a culpa na SPU (Secretaria de Patrimônio da União), alegando que ainda falta uma documentação a ser liberada. No momento, estou morando de favor, porque vendi meu outro apartamento, já que tinha a promessa de que a obra seria entregue em 2024, já estando atrasada — relatou Mariana Cheftelli, uma das compradoras.

O condomínio Acqua Parque prevê 16 blocos residenciais. De acordo com a construtora Porto 5, 11 já foram concluídos e entregues e cinco permanecem em fase final de obras.

Além do atraso na finalização da obra, muitos compradores, que deram um valor de entrada nos imóveis, não conseguem financiar o restante da compra para receber as chaves, o que tem impedido a mudança de diversas famílias.

O impasse está relacionado a situação fundiária do terreno onde o empreendimento foi erguido. Parte da área é classificada como terreno de marinha, sob Regime de Ocupação, o que exige autorização da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para mudança de regime.

— Comprei esse apartamento em 2021 e consegui quitar no ano passado. Sou uma das poucas moradoras que está morando aqui. Estou desde o início do mês, então também enfrentei os dois anos de atraso. As áreas comuns estão prontas, mas não podemos usar. Do meu bloco, de 40 apartamentos, há apenas eu e outro morador — contou Mônica Cardoso, uma das poucas residentes no local.

Impasses envolvendo o terreno

Os terrenos de marinha são áreas pertencentes à União, localizadas próximas ao mar ou lagoa. Quando estão sob Regime de Ocupação, os imóveis construídos nesses espaços dependem de autorização federal para serem financiados.

A construtora Porto 5, responsável pela obra, afirma que o terreno foi comprado em 2020, de uma pessoa física, com licenciamentos autorizados pela prefeitura de Rio Grande.

Em nota, a Secretaria de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária do município afirma que "por se tratar de área de marinha, pode gerar confusão, mas o projeto está todo certo. A secretaria de Obras concedeu o licenciamento em 2020. A obra já tem o licenciamento que atesta a legalidade da construção".

Além disso, a construtora também afirma que todos os projetos foram aprovados, incluindo o Registro de Incorporação, o que permitiu a venda das unidades.

No entanto, durante o processo de financiamento dos moradores junto à Caixa Econômica Federal, a documentação foi indeferida, já que o banco só financia imóveis em áreas classificadas como Regime de Aforamento.

Em 17 de outubro de 2022, a Porto 5 protocolou um pedido à SPU para a mudança de regime, processo que segue em andamento. Enquanto isso, os compradores que dependem do financiamento, no valor médio de R$ 223 mil por unidade, conforme os moradores, não conseguem receber as chaves e concretizar o sonho da casa própria. Apenas quem quitou à vista conseguiu se mudar.

Em nota, a construtora afirmou que a obra está concluída e que a liberação depende exclusivamente da SPU:

“No caso específico do ACQUA PARQUE PORTUGAL, a construtora ainda enfrenta a burocracia estatal, para regularização do terreno, considerado em parte “Área de Marinha”. Todo o trâmite da documentação é demorado e está em fase de finalização junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em Brasília. É total o interesse da Porto 5 de que esse processo ande logo, para que os clientes possam acessar o financiamento, pois só assim receberemos o restante do valor dos imóveis. A construtora investiu recursos próprios na obra e estamos cobrando o andamento desde outubro de 2022”.

A empresa também destacou que não pode entregar as chaves a quem pagou apenas a entrada, pois o financiamento é a garantia do recebimento do valor restante:

“Cabe salientar que mais de 80 famílias já estão residindo no empreendimento, são clientes com unidades aprovadas e quitadas, que não dependiam do financiamento. O parecer já é favorável junto a SPU. Fomos informados pelos técnicos do órgão que os procedimentos internos estão sendo finalizados e já foi concluído o desmembramento no sistema, ou seja, já temos 640 cadastros gerados junto a SPU”. (Confira a nota na íntegra no final da matéria).

Em contato com a reportagem de GZH, a Caixa Econômica Federal informou que para conceder financiamentos dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, alguns critérios precisam ser atendidos, mas o banco não especificou quais seriam esses critérios no caso do Acqua Parque.

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. Com o trâmite ainda sem previsão de conclusão, a liberação dos financiamentos e a entrega das chaves permanecem indefinida.

Confira a nota da construtora Porto 5 na íntegra:

"A Construtora Porto5 tomou conhecimento sobre uma manifestação no condomínio ACQUA PARQUE PORTUGAL, em Rio Grande, cujo tema era o atraso na entrega do empreendimento. Entendemos a insatisfação e seguimos muito empenhados em resolver definitivamente e o mais breve possível as questões que ainda emperram a finalização dessa etapa de entrega total.

Cabe salientar que mais de 80 famílias já estão residindo no empreendimento, são clientes com unidades aprovadas e quitadas, que não dependiam do financiamento. Para os demais, gostaríamos de salientar que as ações junto a CAIXA estão adiantadas e o processo de liberação do financiamento bancário está próximo de ser concluído.

É importante dizer que o empreendimento ACQUA PARQUE PORTUGAL é composto de 16 blocos de 10 andares cada, com 640 unidades habitacionais no total, mais um Edifício Garagem com ampla área de lazer, uma obra gigantesca e que está sendo entregue em fases. Os primeiros 11 blocos já estão vistoriados e sendo entregues aos clientes. Os outros 05 blocos, já estão em fase final de preparativos para a entrega definitiva.

AFORAMENTO

No caso específico do ACQUA PARQUE PORTUGAL, a construtora ainda enfrenta a burocracia estatal, para regularização do terreno, considerado em parte “Área de Marinha”. Todo o trâmite da documentação é demorado e está em fase de finalização junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em Brasília.

Todas as ações que dependem da intervenção da Construtora estão sendo feitas de maneira correta e com os prazos abreviados. As tarefas que não dependem da Construtora estão sendo acompanhadas diariamente e cobradas posições para que se definam no menor espaço de tempo.

Estamos em tratativas constantes com a SPU buscando de todas as formas a redução dos prazos para a conclusão do processo de Aforamento.

Atualmente, a parcela considerada “Área de Marinha” está sob Regime de Ocupação. Transferir do Regime de Ocupação para Aforamento viabiliza o financiamento do imóvel junto aos agentes bancários.

O Regime de Ocupação impossibilitou a Porto5 em efetivar o financiamento da construção junto a Caixa Econômica Federal no ano de 2022. No dia 17.10.2022, há exatos 3 anos, a Porto5 solicitou formalmente a SPU a alteração do Regime ou contrato de utilização de imóvel da União: passando do Regime de Ocupação para Regime de Aforamento.

O parecer já é favorável junto a SPU. Fomos informados pelos técnicos do órgão que os procedimentos internos estão sendo finalizados e já foi concluído o desmembramento no sistema, ou seja, já temos 640 cadastros gerados junto a SPU.

Vale informar que esse processo trará benefícios a todos os proprietários do ACQUA PARQUE PORTUGAL, não só os que aguardam financiamento do imóvel, visto que o Regime de Aforamento reduz o laudêmio, de 5% para 2%.

Isso vai refletir também no valor do IPTU que os condôminos do ACQUA PARQUE PORTUGAL irão pagar. A longo prazo, será uma economia bastante significativa, que vai compensar todo esse esforço.

