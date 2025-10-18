Escola de Restauração oferece oficinas para profissionais da construção civil de Pelotas e Jaguarão

O curso será ministrado pela Escola de Restauração Perene Patrimônio Cultural. taQi / Divulgação / Divulgação

Profissionais da área da construção civil de Pelotas e Jaguarão poderão participar de uma capacitação gratuita voltada para atuação na preservação de edificações históricas por meio do domínio de métodos tradicionais como estuque, escaiola, argamassa de cal, pintura à cal e cimento penteado.

O curso será ministrado pela Escola de Restauração Perene Patrimônio Cultural. As aulas terão três horas de duração, com metodologia que combina explicação oral sobre a história e os materiais usados nas técnicas.

— Os participantes vão colocar a mão na massa, literalmente. Terão contato direto com os materiais e experimentarão a aplicação das técnicas, do preparo da escaiola às tintas à base de cal — explica a arquiteta responsável pelo curso, Simone Neutzling.

Nesta edição, 30 vagas serão disponibilizadas por oficina. O primeiro encontro acontece no próximo sábado (25), na Igreja Imaculada Conceição, em Jaguarão. Pela manhã, às 9h, será abordada a técnica da argamassa à base de cal. À tarde, a partir das 14h, os participantes aprenderão sobre estuque.

Em Pelotas, o curso acontece no domingo (26), na Igreja do Porto. No período da manhã, a partir das 9h, a aula será sobre argamassa de cal. Já na parte da tarde, às 14h, os participantes irão aprender sobre pintura à base de cal.

Sobre as vagas

A seleção dará prioridade a quem já atua na área da construção civil e deseja se qualificar para trabalhar com restauração.

— Nosso objetivo é oferecer conhecimento técnico para esses trabalhadores, contribuindo com a preservação de prédios históricos e fortalecendo a mão de obra especializada nesse segmento — destaca Simone.

As inscrições devem ser feitas via WhatsApp, pelo número (53) 99172-7810. Os interessados devem enviar nome completo, cidade e ocupação. A confirmação da vaga será informada pelo mesmo canal.