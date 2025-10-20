Equipe de robótica de Rio Grande é tetracampeã e leva título inédito em competição nacional 

O grupo participou da competição com 24 estudantes da Universidade. Arquivo pessoal / Divulgação

A equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), conhecida como FBOT, conquistou o tetracampeonato na categoria @Home, com robôs domésticos, durante a Competição Brasileira de Robótica, no Espírito Santo.

Em uma conquista inédita, o grupo também venceu em primeiro lugar na categoria @Work, com robôs industriais.

O campeonato reuniu cerca de três mil participantes, de diferentes regiões do Brasil. O grupo participou da competição com 24 estudantes da universidade.

— Estamos muito felizes. Estamos voltando para Rio Grande em clima de comemoração — destaca a integrante da FBOT, Gabriela Mendieta.

Na categoria @Home, os estudantes da Furg disputaram com oito equipes. Já na categoria @Work, enfrentaram quatro grupos adversários.

Durante as provas, os robôs foram testados em ambientes simulados que reproduziam situações do cotidiano doméstico e industrial. Nesses cenários, eles precisavam receber comandos, tanto programados quanto por interação com os avaliadores, e executar tarefas específicas, como manipular objetos, responder a estímulos, locomover-se com precisão e interagir de forma eficiente com o ambiente ao redor.

Grupo competiu com dois robôs desenvolvidos na Furg

Leia Mais Com vaga garantida, estudantes do IFSul buscam recursos para disputar competição nacional em Natal

Na categoria industrial, o representante da equipe é o robô Micky, desenvolvido em 2023. Com cerca de 54 centímetros de altura e pesando 12 quilos, o robô tem porte compacto e foi projetado para manusear peças e ferramentas com precisão e eficiência.

Com esse modelo, a FBOT já havia conquistado o 2º lugar no campeonato nacional de 2024 e o 5º lugar no mundial deste ano.

Já na categoria doméstica, o destaque vai para o robô Boris, desenvolvido em 2024 como substituto da robô Doris, que participou das primeiras conquistas da equipe. Criado para interagir e executar tarefas simples no ambiente familiar, Boris é equipado com sensores, câmeras, um braço mecânico e um banco de dados interativo.

O grupo de robótica da Furg é ativo desde 2002, mas passou a desenvolver robôs domésticos a partir de 2018. Desde então, vem acumulando premiações em competições nacionais e internacionais.