Entenda o que pode ter causado o incêndio em um silo de soja em Arroio Grande

Fumaça continuava no local três dias depois de as chamas serem controladas.

O segundo incêndio em três meses em um silo da empresa Cotribá, em Arroio Grande, chamou a atenção para os riscos associados ao armazenamento de grãos, especialmente a soja.

O fogo atingiu uma estrutura com cerca de 120 toneladas do grão e, embora tenha sido controlado ainda no mesmo dia, o local segue liberando fumaça.

A estrutura, que fica às margens da BR-116, teve o teto destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros acompanha a situação, mas não confirma a existência de novos focos de fogo.

O que pode provocar esse tipo de incêndio em um silo de grãos?

Segundo especialistas, silos de grãos operam em condições que favorecem a combustão. O principal fator é o acúmulo de poeira fina gerada durante a armazenagem da soja.

Essa poeira se deposita em equipamentos, superfícies internas e até na parte superior das estruturas. Quando é agitada, por movimentações ou vibrações, pode se suspender no ar e formar uma atmosfera altamente inflamável.

— Os grãos, para maximizar a durabilidade durante o armazenamento, necessitam ter a sua umidade reduzida, tornando-os mais suscetíveis a incêndios. As principais causas estão relacionadas a poeira de grãos; faíscas de equipamentos elétricos, como na partida de motores ou em casos de curto-circuito; presença de oxigênio no ar, essencial para a combustão; e o confinamento, que concentra poeira e oxigênio, potencializando a reação a qualquer faísca — explica o agrônomo e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Elbio Cardoso.

Este é o segundo incêndio registrado na mesma unidade em 2025. O incidente anterior, em julho, durou mais de 60 horas.

De acordo com o pesquisador, para reduzir os riscos de incêndio é necessário realizar o manejo adequado dos grãos, antes mesmo da armazenagem. Além disso, medidas de prevenção, como o gerenciamento da poeira, são essenciais para garantir que incêndios não ocorram com tanta facilidade.

— Todo o cuidado deve ser adotado de modo a minimizar o acúmulo de poeira dentro dos silos, bem como toda a manutenção nos equipamentos, como motores e fios elétricos de modo a minimizar o risco de ocorrência de faíscas, as quais podem causar explosões — explica Elbio Cardoso.

Sobre possíveis variações regionais ou tipos de grãos, especialistas garantem que não há diferença na inflamabilidade da soja com base na origem ou variedade. O que faz a diferença, segundo a Embrapa, são as práticas adotadas no armazenamento.

Cardoso afirma que não é possível desenvolver geneticamente uma soja menos inflamável, mas que se investe em pesquisas voltadas à adoção de boas práticas para reduzir os riscos em estruturas de armazenagem:

— O que a Embrapa trabalha é no desenvolvimento de adoção de boas práticas de armazenamento, as quais são o principal modo de minimizar os as explosões em silos de armazenamento de grãos — comenta o agrônomo.

Seguradoras reforçam exigências para cobrir estruturas de armazenagem de grãos

As estruturas utilizadas pelos produtores para o armazenamento de grãos podem potencializar os riscos de incêndios quando são improvisadas ou não seguem padrões de segurança adequados. Como resposta, seguradoras têm revisado apólices, limites e exigências técnicas.

— A combustão espontânea é uma ameaça real e muito mais comum do que parece. Acontece dentro do próprio silo, de forma lenta e invisível. As seguradoras analisam esse risco observando se o produtor tem controle de umidade, termometria, aeração e histórico de manutenção. Em muitas apólices, a combustão espontânea está amparada como incêndio, desde que o cliente mantenha os cuidados básicos exigidos — explica o corretor Mauro Motta.

Para as seguradoras, a adoção dessas tecnologias representa um diferencial importante na avaliação de riscos, pois permitem o monitoramento constante das condições internas dos silos, prevenindo situações que possam desencadear incêndios.

— Embora nem sempre seja uma exigência contratual para todos os silos, tecnologias como sensores de temperatura, umidade e ventilação automatizada são consideradas essenciais para mitigar riscos. Estruturas improvisadas comprometem a elegibilidade ao seguro, especialmente das mercadorias. Esses locais são classificados pelas seguradoras como de risco inaceitável por não cumprirem normas básicas de prevenção — afirma o vice-presidente de Agronegócios da Alper Seguros, André Lins.

No caso de Arroio Grande, a Cotribá, empresa responsável pelo silo, afirma que o local é coberto por seguro.

"A cooperativa destaca que o silo atingido e os grãos armazenados possuem cobertura de seguro. As devidas providências já estão sendo tomadas, e a área segue sob monitoramento e acompanhamento técnico para avaliação dos danos. A Cotribá reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e a responsabilidade em todas as suas operações, e agradece à pronta atuação das equipes envolvidas no atendimento da ocorrência", afirma um trecho da nota divulgada pela empresa no último sábado (11).



