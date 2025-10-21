Enfrentamento à intolerância religiosa será tema de seminário em Pelotas

Adesivo demarcatório do orixá no Mercado Central foi instalado em 2021. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Uma série de atividades em comemoração aos 10 anos da Procissão do Bará do Mercado de Pelotas será realizada entre os dias 3 e 7 de novembro. Para as religiões de matriz africana, Bará é o orixá que tem o poder de abrir caminhos físicos e espirituais, além de ser o guardião dos templos, casas e cidades.

No dia 5 de novembro, a partir das 13h30min, ocorrerá o seminário Caminhos da Fé: Estratégias de enfrentamento à intolerância religiosa. O objetivo é promover o diálogo sobre educação patrimonial e identidade afro-brasileira.

O evento contará com palestrantes reconhecidos no campo das políticas sociais, como os antropólogos João Daniel Dorneles Ramos e Isabel Soares Campos.

Entre os dias 3 e 7 de novembro, a exposição Caminhos da Fé celebrará os 10 anos da celebração religiosa, com imagens, símbolos e registros históricos.

Com foco educativo, a exposição, que ocorrerá na Sala Antônio Caringi, receberá escolas da rede pública para reforçar a importância do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. A abertura oficial será no dia 5, às 10h.

Os dados do último Censo revelaram que o grupo religioso que mais cresceu em Pelotas foi o das religiões afro-brasileiras, que hoje representam 7% da população. O número de pessoas que se declaram de Umbanda, Candomblé ou outras religiões de matriz africana mais que dobrou, passando de 9,8 mil pessoas no Censo de 2010 para 20,2 mil pessoas no Censo de 2022.

— Não queremos que nos tolerem. Queremos respeito, enquanto tradição que construiu esta cidade através dos negros que vieram escravizados e trouxeram essa raiz. Pelotas é a cidade mais negra do Rio Grande do Sul — destaca o Babalorixá Juliano de Oxum, idealizador do adesivo demarcatório e um dos organizadores da procissão.

— Para projetar um enfrentamento à intolerância religiosa, nós precisamos nos apropriar do conhecimento, nos respeitar e comungar juntos, conversar por uma cultura de paz e amor fraterno — afirma Diná Bandeira, produtora das atividades.

História da procissão

A história da procissão começa em 2012, quando foi feito o assentamento ao orixá Bará no Mercado Central de Pelotas. Em 2015, foi realizada a primeira procissão e, em 2021, um adesivo demarcatório foi colocado no meio do mercado. Em 2022, Pelotas tornou-se a primeira cidade a ter o Dia de Bará previsto em lei. A data, 13 de junho, coincide com o Dia de Santo Antônio, com o qual o orixá é sincretizado.

Em 2023, o adesivo demarcatório foi semifinalista do Prêmio Nacional do Turismo. No mesmo ano, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) emitiu um parecer favorável a reconhecer o Bará do Mercado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. A proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa.

