Curso gratuito de programação promove a inclusão de pessoas trans em Rio Grande

O curso oferece 15 vagas gratuitas para mulheres e homens trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Laura Cosme / Grupo RBS

A população trans rio-grandina tem uma nova oportunidade de qualificação profissional. A formação TransTech: Tecnologia para a Transformação teve início nesta segunda-feira (6) no Centro de Convívio Jovens do Mar (CCMar), focada em promover a inclusão no mercado de trabalho.

O curso oferece 15 vagas gratuitas para mulheres e homens trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é promover inclusão digital e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

— Nós temos o compromisso de favorecer essa comunidade. É uma formação na área de programação, para não ser o senso comum da oferta de oportunidade para as pessoas trans e travestis, porque essas pessoas devem estar em todos os lugares, se assim desejarem — afirma o coordenador do CCMar, Guy Barcellos.

A iniciativa é motivada pela exclusão histórica da população trans e travesti no mercado de trabalho. Segundo o Dossiê da Associação Nacional de Travesti e Transexuais (Antra), de 2024, cerca de 90% das travestis e mulheres transexuais no Brasil recorrem à prostituição como meio de sobrevivência.

Embora não informe a taxa exata de desemprego, o mesmo levantamento destaca que 88% dessa população acredita que as empresas não estão preparadas para contratá-las, evidenciando um problema estrutural de exclusão.

Oportunidade que abre portas

Caio Armando, de 31 anos, é um dos participantes. Homem trans, ele compartilha a expectativa de, pela primeira vez, ter acesso a uma capacitação na área da tecnologia.

— Eu trabalho como freela e vejo que no LinkedIn tem muitas vagas interessantes, mas que eu não me encaixo por não ter os requisitos. Estar ocupando esse espaço está sendo muito interessante, pois acredito que irá abrir muitas portas, tanto no meu individual, quanto no meu coletivo — destaca.

Para participar, era necessário ter a partir de 16 anos e, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental completo. A seleção foi feita por meio de uma carta de intenção, na qual os candidatos e candidatas descreveram suas motivações e condições de vida.

Para garantir a permanência na formação, os estudantes terão acesso a bolsa-auxílio, transporte e alimentação ao longo do curso. As aulas seguem até o dia 19 de dezembro, de segunda a quarta-feira, das 18h às 21h, nas instalações do CCMar.

A iniciativa conta com a parceria da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros do Rio Grande (ALGBT-RG), com financiamento do Ministério Público do Trabalho (MPT).



