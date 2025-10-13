Mini Odete Roitman: pelotense de oito anos viraliza fantasiada de vilã na escola

Vídeo ganhou as redes ao mostrá-la fantasiada como a icônica vilã da novela, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. Thais Acauan / Arquivo Pessoal

Quem matou Odete Roitman? A pergunta que parou o Brasil em 1988 voltou a circular nas redes sociais, mobilizando diferentes gerações. Aproveitando o sucesso da nova versão de Vale Tudo, o vídeo de Luísa de Almeida Boetg, pelotense de apenas oito anos, ganhou as redes ao mostrá-la fantasiada como a icônica vilã da novela, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira.

O vídeo em que Luísa aparece vestida como Odete Roitman, com direito a peruca, maquiagem e o ar de superioridade da personagem, rapidamente tomou conta da internet.

Segundo a família, a ideia da fantasia surgiu da própria Luísa, que buscava algo diferente para o Dia das Crianças. Reprodução / Redes sociais

A repercussão foi tanta que até o ator Cauã Reymond viu e comentou sobre a performance da pequena, aumentando ainda mais o alcance da publicação.

Segundo a família, a ideia da fantasia surgiu da própria Luísa, que buscava algo diferente para o Dia das Crianças.

— A Luísa é cheia de personalidade e queria uma fantasia que chamasse atenção. Além disso, assistimos à novela todas as noites e achamos a atriz Débora Bloch e a personagem Odete Roitman maravilhosa, poderosa, cheia de atitude e com um humor irônico, bem parecida com a Luísa. Também percebemos que as roupas da Odete lembram muito o estilo da nossa mãe, o que deixou tudo ainda mais divertido — comenta Thais, irmã de Luísa.

O processo de montar a fantasia envolveu toda a família. A peruca foi comprada especialmente para a ocasião, a camisa usada foi adaptada pela própria mãe da menina, que também costurou os ajustes para que ficasse perfeita no corpo.

— Minha mãe e as amigas ajudaram a comprar a peruca. Minha mãe escolheu uma camisa e costurou para ajustar ao corpo, além de cuidar dos acessórios. A parte mais difícil foi colocar e aguentar a peruca, porque estava muito calor, e a Luísa disse que coçava demais a cabeça — relata Thaís.

Apesar da confiança no resultado, a repercussão surpreendeu. Para a estrela do vídeo, o sucesso foi inesperado, mas se fantasiar de Odete foi pura diversão.

— Adoro a Odete! Acho ela linda, maravilhosa, poderosa e muito chique. Achei muito legal (se fantasiar) e quero muito conhecer a Odete pessoalmente. Estou feliz demais — comemora Luísa.



