Comerciantes de Arroio Grande relatam prejuízo de mais de R$ 1 milhão com empresa de vale-alimentação

Alguns estabelecimentos não aceitam mais o catão. Pierre Schlee / RBS TV

Comerciantes de Arroio Grande relatam prejuízo de mais de R$ 1 milhão após problemas com a empresa responsável pela administração do vale-alimentação dos servidores da prefeitura do município.

A FaceCard, uma empresa paulista, teria interrompido o repasse dos valores referentes às compras feitas em 28 estabelecimentos conveniados. Os pagamentos foram paralisados em julho deste ano. A empresa operava os vales municipais há três anos.

Diante da situação, a Prefeitura de Arroio Grande rompeu o contrato com a FaceCard. O prefeito Neto Pereira justificou a rescisão como necessária para evitar ainda mais prejuízos.

— Imagina no fim do ano, quando o vale é pago dobrado. O prejuízo seria muito maior, e o próprio comércio já não aceitava mais o cartão.

O procurador-geral do município, Roberto de Britto, afirmou que a empresa foi notificada e que a prefeitura está adotando medidas legais. Segundo ele, a FaceCard não respondeu às notificações, e uma portaria foi instaurada para responsabilizá-la civil e penalmente.

— Eles nos disseram que sofreram algumas perdas e simplesmente pararam de nos atender — afirma o comerciante Mauro Mattozo, dono de um mercado que acumula um prejuízo de R$ 235 mil.

A empresária Cláudia Barragana Ribeiro relata que a dívida da FaceCard com seu estabelecimento é de R$ 120 mil, o que resultou na demissão de dois funcionários.

— Uma empresa do nosso tamanho não consegue segurar um calote desses. Não tem como manter os empregos e o estoque.

Os comerciantes alegam que, após diversas tentativas de contato e negociação, não obtiveram retorno da FaceCard e buscaram o apoio da prefeitura.

Outros municípios gaúchos, como Arroio do Tigre, Capivari do Sul, Candelária, Caçapava do Sul, Palmeira das Missões, Giruá e Canguçu, também enfrentam problemas semelhantes com a mesma empresa.