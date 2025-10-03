Cemitérios da Santa Casa de Rio Grande são leiloados; saiba o que vai acontecer com os túmulos

Cemitério Católico inclui crematórios, capelas e contratos. Gabriel Verísismo / Grupo RBS

Os cemitérios Católico e Ecumênico do Hospital de Caridade Santa Casa do Rio Grande foram arrematados por R$ 30 milhões em um leilão realizado nesta semana. A alienação dos bens integra o Plano de Recuperação Judicial da instituição, iniciado em 2022.

Os editais com os termos da venda foram publicados em junho deste ano e incluem os cemitérios, crematórios, capelas mortuárias, além de contratos que integram a operação.

A empresa arrematante é a PAF Solidun Gestão de Ativos SPE Ltda, com sede no Balneário Cassino. A operação foi autorizada pela 1ª Vara Cível de Rio Grande. Uma outra ação de usucapião também está tramitando na Justiça com relação à área do Cemitério Ecumênico.

Segundo o hospital, os recursos obtidos com a venda serão destinados à quitação das dívidas trabalhistas, o primeiro grupo de credores contemplados no plano de recuperação. A expectativa da Santa Casa é iniciar os pagamentos já em outubro, com conclusão prevista até fevereiro de 2026, conforme o cronograma estabelecido.

O que acontecerá com os túmulos

Com a mudança na administração dos cemitérios, uma das principais dúvidas da população rio-grandina diz respeito ao futuro dos jazigos já existentes.

Em nota, a Santa Casa do Rio Grande esclareceu que a alteração diz respeito apenas à gestão do espaço, sem impactar os sepultamentos já realizados.

“Cabe salientar que os jazigos já existentes, bem como todos os processos relacionados a eles, permanecem inalterados. Não houve 'venda' dos mesmos, mas sim uma mudança na gestão do espaço, que seguirá normalmente suas atividades e atendimentos”, informou a instituição.

A reportagem tentou contato com a empresa que arrematou os cemitérios questionando sobre alterações de contratos já existentes e a modernização das estruturas, mas não obteve retorno.

Novos leilões ainda serão realizados

Além dos cemitérios, ainda está previsto o leilão do hospital psiquiátrico da Santa Casa, com lance inicial de R$ 2,7 milhões. Em agosto, o local já foi à leilão, mas não foi arrematado.

Em agosto, um imóvel comercial localizado na rua Marechal Floriano, foi leiloado por R$ 367 mil. Seis veículos e duas sucatas já haviam sido arrematados anteriormente por R$ 109.990,00.

A Santa Casa do Rio Grande entrou com o pedido de recuperação judicial em junho de 2022, em meio a uma grave crise financeira. Na ocasião, a instituição enfrentava uma dívida estimada em R$ 330 milhões.



