CEEE Equatorial anuncia nova subestação e reforma da sede em Pelotas

A atual sede administrativa da empresa, que abriga 130 trabalhadores, também passará por uma modernização na estrutura. Divulgação / CEEE Equatorial

Pelotas irá receber uma nova subestação de energia elétrica. O anuncio foi feito pela CEEE Equatorial nesta terça-feira (28). Além da nova subestação, a atual sede administrativa da empresa, que abriga 130 trabalhadores, também passará por uma modernização na estrutura.

Com um investimento estimado em R$ 37,8 milhões, o projeto já foi liberado pela prefeitura e, além da modernização da infraestrutura elétrica, também visa a preservação do patrimônio histórico da cidade. Conforme a empresa, as obras iniciaram com a desativação e demolição de antigos galpões no local.

A nova subestação beneficiará diretamente mais de 220 mil moradores e inclui uma linha de alta tensão de 138 kV com mais de nove quilômetros de extensão, seis novos alimentadores e um transformador de 33 MVA, o que representa aumento de 17% na capacidade de fornecimento de energia.

A reforma da atual sede administrativa e a construção da nova subestação devem ocorrer de forma simultânea, com previsão de conclusão em oito meses. A licença ambiental para o empreendimento foi concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).