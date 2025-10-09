Casa Laços de Amor arrecada brinquedos e roupas para crianças acolhidas em Rio Grande; saiba como ajudar

A campanha ocorre em um momento de transição da gestão da Casa Laços de Amor. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Atualmente, 13 crianças e adolescentes do município de Rio Grande, com idades entre quatro e 17 anos, estão acolhidos na Casa Laços de Amor. Todos estão afastados do convívio familiar por medida de proteção e são acompanhados por equipes técnicas especializadas.

Para proporcionar um Dia das Crianças mais alegre e acolhedor, a instituição lançou uma campanha solidária, visando arrecadar brinquedos, roupas e materiais educativos para as crianças e adolescentes acolhidos.

— Contamos com o apoio da comunidade para doação de brinquedos, brinquedos educativos, alimentos não perecíveis e roupas, além de cursos técnicos que possam auxiliar no desenvolvimento das crianças e voluntários que queiram nos ajudar — afirma Jurandir Ferreira, coordenador da casa.

Momento de transição

A campanha ocorre em um momento de transição da gestão da casa. Em junho de 2025, a Justiça estadual determinou a interdição da unidade a partir de uma ação civil pública iniciada em 2022.

Para garantir a continuidade do acolhimento, a Prefeitura de Rio Grande, responsável legal pelo espaço, precisou realocar temporariamente as crianças para a Casa de Passagem Municipal.

Para solucionar a situação de forma definitiva, o município abriu um edital de chamamento público em busca de uma nova entidade parceira para assumir a administração do serviço. O processo foi homologado em setembro de 2025 e, desde então, a Casa Laços de Amor passou oficialmente para uma nova gestão.

Como ajudar

Quem deseja fazer uma doação ou se oferecer para prestar serviço voluntário pode entrar em contato diretamente com a Casa Laços de Amor pelo WhatsApp: (53) 99186-5885.



