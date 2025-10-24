Campanha de Natal quer arrecadar alimentos para mais de duas mil pessoas em Rio Grande

Voluntários arrecadarão alimentos em supermercados da cidade. Elza Arrieche / Divulgação

A arrecadação de alimentos para a campanha de Natal do Comitê da Fome de Rio Grande começa na próxima segunda-feira (27). A ação apoia mais de duas mil pessoas e vai ocorrer em supermercados da cidade duas vezes ao mês.

As coletas ocorrem diretamente com os consumidores nos estabelecimentos, onde os voluntários — identificados com camisetas ou coletes do projeto — recebem as doações dos clientes. Os alimentos arrecadados são transformados em cestas básicas entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social.

No ano passado, foram distribuídas entre 800 e mil cestas. Neste ano, a meta é manter ou superar o número de entregas.

— Nós temos duas mil pessoas na nossa lista, mas nunca conseguimos atender a sua totalidade. Cada vez mais está difícil contar com a doação de alimentos, mas estamos esperançosos de ampliar o recebimento neste ano — destacou Elza Arrieche, coordenadora executiva do projeto.

Durante a campanha de Natal, as arrecadações acontecem duas vezes ao mês. Porém, durante o ano, as arrecadações seguem com uma atividade mensal. Normalmente, as coletas acontecem aos sábados.

— O nosso projeto já lidou com situações bem críticas, durante as enchentes distribuímos mais de 50 toneladas de alimentos em Rio Grande — destacou Elza.

São aceitos todos os tipos de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e massa. Entretanto, a necessidade maior no momento é de doações de açúcar, óleo e farinha.



