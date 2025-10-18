Bombeiros buscam por homem desaparecido em Arroio Grande

O Corpo de Bombeiros tenta localizar Jorge Bonet Arruda, de 51 anos, desaparecido no município de Arroio Grande, na região sul do Estado. O homem foi visto pela última vez na manhã de quarta-feira (15), por volta das 7h.

As buscas estão concentradas na zona rural desde quinta (16), quando as equipes foram acionadas para atender a ocorrência. A solicitação foi feita por um funcionário do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros do município, que informou o sumiço do homem.

Arruda é morador da localidade conhecida como Assentamento Santana. Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, ao menos dois vizinhos conversaram com ele pouco antes do desaparecimento.

Depois, ele teria se deslocado de bicicleta até a casa da irmã, localizada a cerca de 1,5 quilômetros de onde ele morava. Arruda ia até o local cuidar dos animais da irmã enquanto ela viajava para visitar a filha.

Ele chegou a enviar uma mensagem por aplicativo à irmã, informando que retiraria o chip do celular. Desde então, não houve mais contato e seu paradeiro permanece desconhecido.