Bebê nasce dentro de ambulância do Samu em Canguçu

Trabalho de parto da pequena Cecília durou cerca de 15 minutos. Divulgação / Prefeitura de Canguçu

Na manhã desta quinta-feira (2), uma equipe do Samu realizou um parto dentro de uma ambulância em Canguçu. A bebê, chamada Cecília, nasceu dentro da viatura a caminho do hospital.

A Central de Regulação foi acionada às 8h30 para atender o chamado no 3º Distrito, no interior do município. Quando os profissionais chegaram, a mãe, Vanessa Duarte, já estava com dilatação completa.

Leia Mais Turuçu suspende aulas por surto da doença mão-pé-boca

O parto foi conduzido pela técnica em enfermagem Adriana Porto, de 54 anos. Ela atua no Samu há mais de dez anos e já participou de outras ocorrências semelhantes. Segundo ela, a bebê estava prestes a nascer no momento em que a equipe chegou.

— Um parto é sempre um parto. A gente já sai apreensiva para o atendimento. Quando chegamos, o bebê já estava coroando, com o cabelinho aparecendo.

A ambulância encontrou a família na BR-392. Durante todo o ocorrido, o pai, Gildo Freitas, seguia dirigindo à frente da viatura com outros familiares.

O trabalho de parto durou cerca de 15 minutos e ocorreu de forma tranquila. Como as roupas da bebê estavam no carro com o pai, a recém-nascida foi enrolada em uma manta térmica.

— Foi um parto bem tranquilo, a mãe colaborou o tempo todo. Nós fomos ajudando, conversando com ela — disse Adriana.

Leia Mais Oito animais marinhos reabilitados pelo Cram voltam ao mar

Para a profissional, acompanhar o nascimento foi uma experiência gratificante, apesar da preocupação que sempre existe diante das possíveis complicações.

— Eu tenho essa preocupação de, se acontecer algo errado, me sentir culpada. Mas, até hoje, graças a Deus, tudo correu bem.



