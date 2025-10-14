Bares e casas noturnas de Pelotas são fiscalizados em ação contra adulteração de bebidas

Proprietários de estabelecimentos recebem orientações para evitar bebidas adulteradas. Andréa Graiz / Agencia RBS

Em meio à crise nacional envolvendo a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol, bares e casas noturnas de Pelotas estão sendo fiscalizados pela Vigilância Sanitária. O objetivo é orientar proprietários de estabelecimentos e vistoriar produtos.

Em Pelotas, até o momento, 11 estabelecimentos foram visitados nas ruas Almirante Barroso, Tiradentes, Gomes Carneiro e Félix da Cunha, na região central da cidade. Nenhuma irregularidade foi encontrada.

De acordo com a chefe da fiscalização da Vigilância Sanitária, Vânia Barbosa, os fiscais estão orientando os responsáveis sobre a forma correta de armazenamento, venda e descarte das bebidas.

Ela explicou que as garrafas de destilados — principais alvos de falsificação — devem ser quebradas de forma segura após o consumo, para evitar que sejam reutilizadas de maneira irregular.

— As garrafas são a única coisa verdadeira nos processos de adulteração — acrescentou.

Os estabelecimentos também foram orientados a manter cópias ou originais das notas fiscais enquanto os produtos estiverem disponíveis para venda, adquirir bebidas apenas de revendedores autorizados e verificar se as garrafas possuem o registro de inspeção do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

— Queremos visitar todos os estabelecimentos possíveis. Neste momento, o objetivo é orientar, e queremos fazer isso não só na zona central, mas nos outros bairros da cidade também. As ações vão seguir ao longo dos dias — disse Vânia.

Vânia reforçou que, durante as vistorias, os agentes sempre estão identificados e uniformizados.

