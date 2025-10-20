Azeite gaúcho é eleito o melhor do hemisfério sul no "Oscar" do setor

O azeite Potenza Blend Intenso, produzido na Fazenda Serra dos Tapes, em Canguçu, no Sul do Estado, conquistou o prêmio Mario Solinas Quality Award 2025 – Southern Hemisphere Edition, principal reconhecimento mundial dedicado aos azeites extravirgens.

Pela segunda vez, a propriedade de Canguçu conquista este reconhecimento. A Fazenda Serra dos Tapes já havia conquistado o título em 2023, com o Blend Frutado.

As amostras da edição 2025 foram avaliadas nos dias 9 e 10 de setembro, em San Juan, na Argentina. Ao todo, 30 amostras do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Peru e da África do Sul participaram da disputa.

Os produtos foram avaliados por um júri internacional formado por chefes de painéis de degustação reconhecidos pelo Conselho Oleícola Internacional (COI).

O azeite é uma criação da sommelier Cláudia Santos, que desenvolveu o produto a partir de três variedades de azeitonas: arbequina, coratina e frantoio.

— Esse azeite é um blend intenso, com as variedades koroneiki (grega), picual (espanhola) e frantoio (italiana). Ele apresenta amargor e picância evidentes, por ser extraído de azeitonas verdes. Harmoniza muito bem com pratos mais temperados, carnes grelhadas, embutidos, pizzas e saladas com folhas como rúcula — explica a produtora.

Sediado em Madri, o COI é o órgão responsável por reunir os principais países produtores e consumidores de azeite do mundo. Fundado em 1959, o conselho estabelece os padrões internacionais de qualidade e atua na promoção do consumo e no incentivo à pesquisa sobre azeites e azeitonas.

A edição vencida pelo Potenza Blend Intenso foi a etapa do hemisfério sul, realizada na Argentina.

— O COI começou a fazer etapas separadas entre hemisférios recentemente. Em 2023, vencemos a edição mundial, disputando com azeites de todo o mundo. Em 2025, voltamos a concorrer, agora na etapa específica para o hemisfério sul, e vencemos novamente — conta Cláudia.

Do Brasil, apenas quatro azeites participaram da competição. O Potenza foi o único azeite gaúcho a conquistar a premiação nesta edição.

Sobre o processo de seleção do concurso, Cláudia destaca que o rigor técnico é o diferencial.

— É o único concurso em que não há taxa de inscrição. No entanto, exige-se comprovação de rastreabilidade total do azeite. Temos que lacrar um tanque de mil litros na presença de um tabelião, coletar amostras, registrar e selar. Só depois é que essas amostras são analisadas por uma banca formada por chefes de painel sensorial do COI, vindos de várias partes do mundo — detalha.

Durante o concurso, os critérios utilizados para avaliação dos azeites são exclusivamente sensoriais, com base em uma ficha técnica da organização.

— O nosso azeite foi premiado na categoria frutado médio, que indica uma intensidade sensorial moderada, muito apreciada em harmonizações gastronômicas — comenta a sommelier.

O azeite é uma criação da sommelier Cláudia Santos, mestre de lagar em Canguçu. Divulgação / Fazenda Serra dos Tapes

Produção é exclusivamente feita em Canguçu

A Fazenda Serra dos Tapes teve sua primeira safra em 2022, com produção de cerca de 10 mil litros. Em 2023, o volume saltou para 41 mil litros, e a expectativa para o próximo ano é ultrapassar os 71 mil litros. Toda a produção é feita no município de Canguçu, na região sul do Estado.

A trajetória de Cláudia Santos com a olivicultura começou há mais de uma década. Em 2015, ela implantou o primeiro pomar na Fazenda Serra dos Tapes, em Canguçu, e, no mesmo período, iniciou sua formação como mestre de lagar na Califórnia.

A estrutura própria de processamento foi inaugurada em 2021, marcando o início da produção completa dentro da propriedade. Desde então, Cláudia e sua equipe são responsáveis por todas as etapas da cadeia produtiva, do cultivo das oliveiras ao envase, com o objetivo de garantir um azeite extravirgem de excelência.

— A gente faz tudo: o manejo do pomar, a colheita, o processamento no nosso próprio lagar e até o envase, que ocorre conforme a demanda, para garantir frescor ao produto. Temos hoje 210 hectares plantados e usamos uma técnica especial que eu desenvolvi: o azeite é armazenado em tanques de inox com nitrogênio, o que evita oxidação até o momento do envase — relata.