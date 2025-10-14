Atual campeã do Carnaval de Pelotas, Império da Baixada vai homenagear Manoel Padeiro em 2026

Escola é a atual campeã do Carnaval de Pelotas. Volmer Perez / Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Atual campeã do Carnaval de Pelotas, a Escola de Samba Império da Baixada vai homenagear Manoel Padeiro, líder quilombola do século 19 que se tornou símbolo da luta e da resistência negra no Rio Grande do Sul.

O enredo “Manoel Padeiro, o Zumbi dos Pampas” vai resgatar a trajetória do quilombola que comandou um dos maiores movimentos de libertação da região.

De acordo com a diretoria, a proposta é valorizar o papel da população negra na formação de Pelotas, marcada por sua herança quilombola e por manifestações culturais que permanecem vivas até hoje.

— Foi uma escolha justa e merecida, uma homenagem a um grande herói que fundou quilombos, participou de levantes contra a escravidão e é símbolo da resistência negra — destacou a presidente Shasha Tarouco, lembrando que os preparativos para o desfile já começaram.

Segundo a historiadora e integrante da comissão de carnaval da escola, Daiane Molet, Manoel Padeiro liderou um quilombo localizado próximo às charqueadas de Pelotas e articulou fugas e ações pela liberdade de pessoas escravizadas. Sua captura chegou a ter recompensa anunciada em jornais da época — a cabeça de Manoel chegou a valer o equivalente a R$ 200 mil atuais, tamanho o temor que sua liderança causava na elite pelotense.

— O enredo traz a percepção de que Manoel ainda vive na cidade. Sua importância no século 19 reverbera até hoje nas manifestações culturais e históricas negras de Pelotas — afirma Daiane.

O enredo também vai destacar as comunidades quilombolas contemporâneas, como Vó Elvira, Ramos, Cerrito Alegre, Algodão e Alto do Caixão, e celebrar a cultura negra que segue pulsando na cidade através do batuque nos terreiros, nas danças afro e no hip hop.

Fora da programação oficial

A Império da Baixada não vai integrar a programação oficial do Carnaval de Pelotas em 2026. A escola chegou a propor uma mudança de data para desfilar no sábado de Carnaval, ou realizar uma apresentação participativa, mas não houve consenso com a Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap).

Segundo a diretoria, a participação fora da competição inviabilizaria o repasse de recursos públicos destinados às escolas. Diante do impasse, a agremiação decidiu promover um desfile fora da passarela do samba, em evento aberto ao público, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Entre as escolas que estarão na disputa oficial, a Unidos do Fragata anunciou o enredo “Gugu — A estrela ouro e prata que brilha no céu da Unidos do Fragata”, em homenagem a Gugu, figura histórica da agremiação. O desfile de 2026 será dedicado ao sambista que lutou pela escola e contra o preconceito, o racismo e a desigualdade social, sendo lembrado como símbolo de resistência e orgulho da comunidade do Fragata.

As escolas General Telles e Academia do Samba ainda não divulgaram os enredos que irão apresentar no Carnaval 2026.

Programação oficial do Carnaval de Pelotas 2026

Sábado – 14 de fevereiro

12h – Empolgação

15h – Banda Cruzmaltense

Desfiles participativos

21h – Bonde dos Boloduchos

Concurso dos Blocos Burlescos

22h – Vaca Louca da Várzea

23h15min – Candinhas da Cerquinha

00h30min – Bruxa da Várzea

01h45min – Bafo da Onça

03h – Mafa do Colono

04h30min – Encerramento

Domingo – 15 de fevereiro

Concurso das Escolas de Samba Mirins

17h10min – Águia de Ouro

18h15min – Super Pateta

19h20min – Ramirinho

20h25min – Mocidade do Simões

Concurso das Escolas de Samba do Grupo Especial

22h45min – Unidos do Fragata

00h – Academia do Samba

01h15min – General Telles

Segunda-feira – 16 de fevereiro

Desfiles participativos

20h – Banda do Paraíba

Concurso de Bandas Carnavalescas

21h – Edu Polvo

22h15min – Leocádia

23h30min – Explosão

00h45min – Dona da Noite

02h – Kibandaço

03h15min – Entre a Cruz e a Espada

04h30min – Encerramento

Terça-feira – 17 de fevereiro

Divulgação dos resultados na passarela

13h – Resultados oficiais

20h – Campeã Mirim

21h – Campeã Bandas

22h – Campeã Escolas do Especial

23h – Campeão dos Burlescos



