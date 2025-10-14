Atual campeã do Carnaval de Pelotas, Império da Baixada vai homenagear Manoel Padeiro em 2026

Atual campeã do Carnaval de Pelotas, a Escola de Samba Império da Baixada vai homenagear Manoel Padeiro, líder quilombola do século 19 que se tornou símbolo da luta e da resistência negra no Rio Grande do Sul.
O enredo “Manoel Padeiro, o Zumbi dos Pampas” vai resgatar a trajetória do quilombola que comandou um dos maiores movimentos de libertação da região.
De acordo com a diretoria, a proposta é valorizar o papel da população negra na formação de Pelotas, marcada por sua herança quilombola e por manifestações culturais que permanecem vivas até hoje.
— Foi uma escolha justa e merecida, uma homenagem a um grande herói que fundou quilombos, participou de levantes contra a escravidão e é símbolo da resistência negra — destacou a presidente Shasha Tarouco, lembrando que os preparativos para o desfile já começaram.
Segundo a historiadora e integrante da comissão de carnaval da escola, Daiane Molet, Manoel Padeiro liderou um quilombo localizado próximo às charqueadas de Pelotas e articulou fugas e ações pela liberdade de pessoas escravizadas. Sua captura chegou a ter recompensa anunciada em jornais da época — a cabeça de Manoel chegou a valer o equivalente a R$ 200 mil atuais, tamanho o temor que sua liderança causava na elite pelotense.
— O enredo traz a percepção de que Manoel ainda vive na cidade. Sua importância no século 19 reverbera até hoje nas manifestações culturais e históricas negras de Pelotas — afirma Daiane.
O enredo também vai destacar as comunidades quilombolas contemporâneas, como Vó Elvira, Ramos, Cerrito Alegre, Algodão e Alto do Caixão, e celebrar a cultura negra que segue pulsando na cidade através do batuque nos terreiros, nas danças afro e no hip hop.
Fora da programação oficial
A Império da Baixada não vai integrar a programação oficial do Carnaval de Pelotas em 2026. A escola chegou a propor uma mudança de data para desfilar no sábado de Carnaval, ou realizar uma apresentação participativa, mas não houve consenso com a Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap).
Segundo a diretoria, a participação fora da competição inviabilizaria o repasse de recursos públicos destinados às escolas. Diante do impasse, a agremiação decidiu promover um desfile fora da passarela do samba, em evento aberto ao público, cujos detalhes ainda não foram divulgados.
Entre as escolas que estarão na disputa oficial, a Unidos do Fragata anunciou o enredo “Gugu — A estrela ouro e prata que brilha no céu da Unidos do Fragata”, em homenagem a Gugu, figura histórica da agremiação. O desfile de 2026 será dedicado ao sambista que lutou pela escola e contra o preconceito, o racismo e a desigualdade social, sendo lembrado como símbolo de resistência e orgulho da comunidade do Fragata.
As escolas General Telles e Academia do Samba ainda não divulgaram os enredos que irão apresentar no Carnaval 2026.
Programação oficial do Carnaval de Pelotas 2026
Sábado – 14 de fevereiro
12h – Empolgação
15h – Banda Cruzmaltense
Desfiles participativos
21h – Bonde dos Boloduchos
Concurso dos Blocos Burlescos
22h – Vaca Louca da Várzea
23h15min – Candinhas da Cerquinha
00h30min – Bruxa da Várzea
01h45min – Bafo da Onça
03h – Mafa do Colono
04h30min – Encerramento
Domingo – 15 de fevereiro
Concurso das Escolas de Samba Mirins
17h10min – Águia de Ouro
18h15min – Super Pateta
19h20min – Ramirinho
20h25min – Mocidade do Simões
Concurso das Escolas de Samba do Grupo Especial
22h45min – Unidos do Fragata
00h – Academia do Samba
01h15min – General Telles
Segunda-feira – 16 de fevereiro
Desfiles participativos
20h – Banda do Paraíba
Concurso de Bandas Carnavalescas
21h – Edu Polvo
22h15min – Leocádia
23h30min – Explosão
00h45min – Dona da Noite
02h – Kibandaço
03h15min – Entre a Cruz e a Espada
04h30min – Encerramento
Terça-feira – 17 de fevereiro
Divulgação dos resultados na passarela
13h – Resultados oficiais
20h – Campeã Mirim
21h – Campeã Bandas
22h – Campeã Escolas do Especial
23h – Campeão dos Burlescos
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.