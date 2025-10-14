Geral

Folia pelotense 
Notícia

Atual campeã do Carnaval de Pelotas, Império da Baixada vai homenagear Manoel Padeiro em 2026

Enredo “Manoel Padeiro, o Zumbi dos Pampas” resgata a história do líder quilombola símbolo da resistência negra no sul do Estado

Frederico Feijó

