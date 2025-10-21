Árvores retiradas por obras ganham novo espaço no Balneário Cassino

Árvores nativas da Mata Atlântica e do Pampa foram realocadas em uma área verde no Balneário Cassino. Laura Cosme / Grupo RBS

Em meio às obras de drenagem e pavimentação na Rua Leivas Otero, no Balneário Cassino, 35 árvores nativas estão sendo transplantadas para um novo local.

As árvores, todas nativas da Mata Atlântica e do Pampa, entre elas aroeira, pitangueira e araçá, foram removidas do trecho onde o avanço das obras exigia espaço.

— Muitas das árvores que estão hoje sendo transplantadas para essa área verde, a partir do início da obra, seriam suprimidas. Nós evitamos isso com um esforço muito grande para que a gente não jogue fora uma arborização urbana que é fundamental, como eu disse, para a gente ter uma sadia qualidade de vida — afirma o secretário do Meio Ambiente, Antônio Soler.

O procedimento é acompanhado por uma equipe técnica da Secretaria de Município do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (SMMA), responsável por garantir o manejo correto e a adaptação das espécies ao novo espaço.

Ainda segundo a SMMA, o município de Rio Grande apresenta um déficit de arborização urbana.

— Rio Grande tem um déficit histórico de áreas verdes, de arborização. Está mais que provado cientificamente que uma cidade bem arborizada, com áreas verdes cuidadas, naquele conceito que nós chamamos de soluções baseadas na natureza, é uma cidade mais preparada para enfrentar emergências climáticas — conclui.

Árvore pesando uma tonelada foi replantada

A expectativa é de que o trabalho seja concluído antes do verão. Laura Cosme / Grupo RBS

A operação demanda o uso de maquinário pesado devido ao porte das árvores. Na tarde desta segunda-feira (20), uma aroeira, pesando cerca de uma tonelada, apresentou maior complexidade no processo por conta de seu tamanho e sistema radicular.