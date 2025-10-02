Artefato militar explosivo é encontrado em prédio da UFPel

Um morteiro antigo foi encontrado no prédio do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Segundo a universidade, o artefato explosivo foi encontrado na terça-feira (30) durante uma manutenção em uma parte do prédio que não está em uso.
O Exército Brasileiro e a Polícia Federal (PF) foram acionados. Segundo a UFPel, o Exército avaliou que não existia risco imediato de explosão e recomendou que a remoção fosse realizada por um esquadrão antibombas.
A retirada foi feita na quarta-feira (1º) a tarde, por uma equipe de Porto Alegre. O prédio precisou ser evacuado durante a retirada do artefato.
Em nota, a universidade afirmou que o objeto já foi removido e que aguarda o resultado do lauto sobre o artefato.
Procurada pela reportagem, a PF disse que não vai se manifestar sobre a ação no momento.
Confira a nota da UFPel
"No dia 30 de setembro, durante uma manutenção em uma parte do prédio do Centro de Engenharias que está sem uso, foi encontrado um morteiro antigo. Na hora, acionamos o Exército e a Polícia Federal. O Exército avaliou que não havia risco imediato, mas recomendou a remoção por um esquadrão antibombas. Como Pelotas não tem esse serviço, uma equipe veio de Porto Alegre e fez a retirada hoje (quarta) à tarde. Para garantir a segurança, o prédio precisou ser evacuado durante a operação. O objeto já foi removido e agora aguardamos o resultado do laudo."