Artefato militar explosivo é encontrado em prédio da UFPel

Morteiro estava em uma parte do prédio que não está em uso. Divulgação / UFPel

Um morteiro antigo foi encontrado no prédio do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Segundo a universidade, o artefato explosivo foi encontrado na terça-feira (30) durante uma manutenção em uma parte do prédio que não está em uso.

O Exército Brasileiro e a Polícia Federal (PF) foram acionados. Segundo a UFPel, o Exército avaliou que não existia risco imediato de explosão e recomendou que a remoção fosse realizada por um esquadrão antibombas.

A retirada foi feita na quarta-feira (1º) a tarde, por uma equipe de Porto Alegre. O prédio precisou ser evacuado durante a retirada do artefato.

Em nota, a universidade afirmou que o objeto já foi removido e que aguarda o resultado do lauto sobre o artefato.

Procurada pela reportagem, a PF disse que não vai se manifestar sobre a ação no momento.

Confira a nota da UFPel