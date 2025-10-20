Acusado de desviar recursos da Assistência Social de Pelotas é preso preventivamente 

Operação Alienista, em março do ano passado, fez buscas na casa do servidor. Divulgação / MPRS

Um ex-servidor da Secretaria de Assistência Social (SAS) de Pelotas acusado de desviar recursos de pessoas assistidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi preso preventivamente pela Polícia Civil na última sexta-feira (17). O caso era investigado pelo MP desde 2023.

O pedido de prisão foi emitido após a Justiça enfrentar dificuldades para intimar o homem de atos do processo, que ele segue respondendo.

Em março de 2024, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado (MPRS) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do homem na Operação Alienista. Em setembro do ano passado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 178,6 mil em bens do acusado.

Segundo a denúncia, o homem teria depositado em sua própria conta recursos de pessoas vulneráveis atendidas pela SAS. Ele era responsável pela curatela de ao menos 11 beneficiários, ou seja, tinha a atribuição de zelar pelo bem-estar e pelos recursos das vítimas.

De acordo o MP, o servidor agia habilitando pessoas incapazes vinculadas aos serviços de assistência social do município para receberem benefícios previdenciários de internação em clínicas conveniadas com a Prefeitura e desviava os recursos para a própria conta.