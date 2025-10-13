Academia do Samba oferece oficinas gratuitas de Carnaval em Pelotas

A Escola de Artes e Ofícios do Samba, projeto ligado à Escola de Samba Academia do Samba de Pelotas, oferece 22 oficinas gratuitas de dança, percussão, adereços e alegorias. O objetivo é oferecer 240 vagas para as aulas que ocorrerão no Círculo Operário Pelotense (COP) e em três escolas da rede pública.
As oficinas começaram na última semana e devem se estender ao longo dos próximos meses. A iniciativa é viabilizada por R$ 165,3 mil em emendas de vereadores de Pelotas e envolve mais de 20 profissionais, entre oficineiros, monitores e equipe de gestão.
Segundo o coordenador executivo do projeto, José Francisco Martins Borges, a ideia surgiu como forma de aproximar a comunidade do carnaval espetáculo, das artes e de tudo que envolve um desfile na avenida.
— A academia entendeu que deveria fazer um projeto voltado às escolas públicas e outras entidades para poder difundir esse conhecimento, para que as pessoas se sintam pertencentes a isso — explica.
Além do COP, as oficinas serão ofertadas no Colégio Municipal Pelotense, na Escola Municipal Balbino Mascarenhas e na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida — as duas últimas no bairro Simões Lopes. As oficinas de percussão serão ministradas no espaço artístico da Academia do Samba, também no Simões Lopes.
Aulas de mestre-sala e porta-bandeira
Em uma das oficinas, a reportagem de GZH acompanhou a aula de mestre-sala e porta-bandeira. Crianças e adolescentes integrantes do COP aprenderam técnicas e desenvolveram atividades sobre a modalidade.
Julya Farias, de 12 anos, já mostra desenvoltura nos giros desenvolvidos como aprendiz da técnica de porta-bandeira.
— Eu gosto bastante porque a gente pega a bandeira e fica mostrando para todo mundo — conta.
Para a professora e porta-bandeira da Academia do Samba, Carol Portela, é importante plantar o conhecimento sobre o carnaval nas crianças para que eles compreendam que também podem ocupar esse espaço.
— A curiosidade de aprender o que é ser um mestre-sala, uma porta-bandeira, e o que que faz. Não é só ir pra avenida levar o pavilhão, é muito mais — afirma.
A gerente-geral do COP, Rochele Oliveira, ressalta a ligação do público da instituição com o samba e à percussão
— Está sendo ótimo, porque a gente conseguiu agregar todos os usuários e os familiares também. Então, eles estão aprendendo — explica.
Além de mestre-sala e porta-bandeira, as oficinas de dança também incluem as modalidades de samba no pé, porta-estandarte, comissão de frente e passo marcado.
Percussão e alegorias
A Escola de Artes e Ofícios do Samba também vai oferecer oficinas de percussão, alegorias e adereços. As oficinas de alegoria e de adereços serão ofertadas na sede do COP com 20 vagas. Para as atividades promovidas nas escolas e no COP, a participação é restrita à comunidade escolar e aos atendidos pelo COP.
As aulas de percussão contemplam diversos instrumentos que integram a bateria de uma escola de samba como surdo, caixa, agogô, chocalho e tamborim. Serão 60 vagas para as atividades que ocorrerão no COP e no Espaço Artístico da Academia do Samba, que fica na Avenida Viscondessa da Graça, nº 166, no bairro Simões Lopes. As atividades começam na quarta-feira (15), às 19h. Interessados podem se inscrever no local.