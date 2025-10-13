Academia do Samba oferece oficinas gratuitas de Carnaval em Pelotas

Atividades ocorrem no Círculo Operário Pelotense e em três escolas da rede pública. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Escola de Artes e Ofícios do Samba, projeto ligado à Escola de Samba Academia do Samba de Pelotas, oferece 22 oficinas gratuitas de dança, percussão, adereços e alegorias. O objetivo é oferecer 240 vagas para as aulas que ocorrerão no Círculo Operário Pelotense (COP) e em três escolas da rede pública.

As oficinas começaram na última semana e devem se estender ao longo dos próximos meses. A iniciativa é viabilizada por R$ 165,3 mil em emendas de vereadores de Pelotas e envolve mais de 20 profissionais, entre oficineiros, monitores e equipe de gestão.

Segundo o coordenador executivo do projeto, José Francisco Martins Borges, a ideia surgiu como forma de aproximar a comunidade do carnaval espetáculo, das artes e de tudo que envolve um desfile na avenida.

— A academia entendeu que deveria fazer um projeto voltado às escolas públicas e outras entidades para poder difundir esse conhecimento, para que as pessoas se sintam pertencentes a isso — explica.

Além do COP, as oficinas serão ofertadas no Colégio Municipal Pelotense, na Escola Municipal Balbino Mascarenhas e na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida — as duas últimas no bairro Simões Lopes. As oficinas de percussão serão ministradas no espaço artístico da Academia do Samba, também no Simões Lopes.

Aulas de mestre-sala e porta-bandeira

Em uma das oficinas, a reportagem de GZH acompanhou a aula de mestre-sala e porta-bandeira. Crianças e adolescentes integrantes do COP aprenderam técnicas e desenvolveram atividades sobre a modalidade.

Julya Farias, de 12 anos, já mostra desenvoltura nos giros desenvolvidos como aprendiz da técnica de porta-bandeira.

— Eu gosto bastante porque a gente pega a bandeira e fica mostrando para todo mundo — conta.

Para a professora e porta-bandeira da Academia do Samba, Carol Portela, é importante plantar o conhecimento sobre o carnaval nas crianças para que eles compreendam que também podem ocupar esse espaço.

— A curiosidade de aprender o que é ser um mestre-sala, uma porta-bandeira, e o que que faz. Não é só ir pra avenida levar o pavilhão, é muito mais — afirma.

A gerente-geral do COP, Rochele Oliveira, ressalta a ligação do público da instituição com o samba e à percussão

— Está sendo ótimo, porque a gente conseguiu agregar todos os usuários e os familiares também. Então, eles estão aprendendo — explica.

Além de mestre-sala e porta-bandeira, as oficinas de dança também incluem as modalidades de samba no pé, porta-estandarte, comissão de frente e passo marcado.

Percussão e alegorias

A Escola de Artes e Ofícios do Samba também vai oferecer oficinas de percussão, alegorias e adereços. As oficinas de alegoria e de adereços serão ofertadas na sede do COP com 20 vagas. Para as atividades promovidas nas escolas e no COP, a participação é restrita à comunidade escolar e aos atendidos pelo COP.